В Украине разрешили массовое использование терминалов от Starlink.

До этого были нормативные ограничения использования.

В Украине разрешили пользоваться терминалами Starlink всем гражданам и предприятиям, а не только военным и объектам критической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи. 20 апреля регулятор принял решение, позволяющее на период военного положения использовать терминалы Starlink всем желающим.

"До принятия этого решения тоже не было никаких запретов, но были нормативные ограничения по использованию таких устройств. Сегодня благодаря работе совместной команды мы эти ограничения устранили. Мы обеспечили все правовые основания, чтобы пользоваться спутниковым интернетом и не переживать о том, что вы делаете это вне правового поля", - отметил на брифинге глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Министр цифровых технологий Михаил Федоров добавил, что теперь использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей.

"Стремительно движемся в технологическое будущее, пока наш северо-восточный сосед движется в средневековье", – подчеркнул Федоров.

Starlink – это сеть спутников. Они на орбите взаимодействуют между собой на частоте более 10 тысяч ГГц благодаря лазерному лучу. С наземными станциями и пользовательскими терминалами связь обеспечивается Ка-антенами через радиодиапазоны с частотой 12 ГГц. Скорость такового веба – до 1 Гбит/с для каждого абонента, а воспользоваться им можно в любой точке Земли.

Первая партия спутников была передана компанией в Украину 28 февраля. В начале апреля благодаря Starlink была возобновлена связь с Ирпенем.