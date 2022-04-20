В Украине разрешили массовое использование терминалов от Starlink.

До этого были нормативные ограничения использования.

разрешили массовое использование терминалов от Starlink.
Фото: t.me/fedorov

В Украине разрешили пользоваться терминалами Starlink всем гражданам и предприятиям, а не только военным и объектам критической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи. 20 апреля регулятор принял решение, позволяющее на период военного положения использовать терминалы Starlink всем желающим.

"До принятия этого решения тоже не было никаких запретов, но были нормативные ограничения по использованию таких устройств. Сегодня благодаря работе совместной команды мы эти ограничения устранили. Мы обеспечили все правовые основания, чтобы пользоваться спутниковым интернетом и не переживать о том, что вы делаете это вне правового поля", - отметил на брифинге глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Министр цифровых технологий Михаил Федоров добавил, что теперь использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей.

"Стремительно движемся в технологическое будущее, пока наш северо-восточный сосед движется в средневековье", – подчеркнул Федоров.

Starlink – это сеть спутников. Они на орбите взаимодействуют между собой на частоте более 10 тысяч ГГц благодаря лазерному лучу. С наземными станциями и пользовательскими терминалами связь обеспечивается Ка-антенами через радиодиапазоны с частотой 12 ГГц. Скорость такового веба – до 1 Гбит/с для каждого абонента, а воспользоваться им можно в любой точке Земли.

Первая партия спутников была передана компанией в Украину 28 февраля. В начале апреля благодаря Starlink была возобновлена связь с Ирпенем.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Госдуме фюрера РФ хотят «конфисковать и национализировать» YouTubeВ Госдуме фюрера РФ хотят «конфисковать и национализировать» YouTube
В максимальном качестве: Google перестал скрывать секретные места и военные базы россиян, фотоВ максимальном качестве: Google перестал скрывать секретные места и военные базы россиян, фото
Украинские специалисты отразили масштабные DDoS-атаки на сайты госоргановУкраинские специалисты отразили масштабные DDoS-атаки на сайты госорганов
Anonymous заявили о взломе одной из компаний «Газпрома»Anonymous заявили о взломе одной из компаний «Газпрома»
Маск хочет выкупить акции Twitter и провести делистингМаск хочет выкупить акции Twitter и провести делистинг
Блок рекламы


Похожие новости
Starlink начал работу над открытием представительства в Украине – ФедоровStarlink начал работу над открытием представительства в Украине – Федоров
Массовое использование интернета от Илона Маска в Украине пока невозможно, мешает военным - ГосспецсвязиМассовое использование интернета от Илона Маска в Украине пока невозможно, мешает военным - Госспецсвязи
Укрзализныця получила очередные 15 станций StarlinkУкрзализныця получила очередные 15 станций Starlink
Международные партнеры помогут восстановить интернет в Украине — МинцифрыМеждународные партнеры помогут восстановить интернет в Украине — Минцифры
Украине передали 5 тысяч терминалов Starlink, - USAIDУкраине передали 5 тысяч терминалов Starlink, - USAID
Роскомнадзор требует от «Википедии» удалить информацию из пяти статей о войне в УкраинеРоскомнадзор требует от «Википедии» удалить информацию из пяти статей о войне в Украине
В РоSSии взыскали с Google миллиард рублей и хотят передать их на финансирование войны в УкраинеВ РоSSии взыскали с Google миллиард рублей и хотят передать их на финансирование войны в Украине
Благодаря Starlink возобновлена связь с ИрпенемБлагодаря Starlink возобновлена связь с Ирпенем
Instagram-звезда кот Степан собрал круглую сумму помощи животным в Украине, пострадавшим от войныInstagram-звезда кот Степан собрал круглую сумму помощи животным в Украине, пострадавшим от войны
С начала войны СБУ ликвидировала 5 ботоферм, распространявших фейки о войне в УкраинеС начала войны СБУ ликвидировала 5 ботоферм, распространявших фейки о войне в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости