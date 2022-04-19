2022-04-19
Хакеры выложили в свободный доступ 15,6 тысяч писем компании, связанной с Минобороны РФ
Всего в сеть утекли 9,5 гигабайт данных.
Хакеры совершили атаку на компанию, связанную с Минобороны РФ
Хакеры, связанные с группировкой Anonymous взломали компанию ГУОВ и ГС (Главное управление обустройства войск и градостроительства), конечным владельцем которой является Министерство обороны РоSSии. Об этом сообщается на странице группировки в Twitter.
Отмечается, что в сеть слили 15,6 тысяч электронных писем или 9,5 гигабайт данных.
Фаина Ваулина, ZN.ua