Хакеры выложили в свободный доступ 15,6 тысяч писем компании, связанной с Минобороны РФ

Всего в сеть утекли 9,5 гигабайт данных.

Хакеры выложили в свободный доступ 15,6 тысяч писем компании, связанной с Минобороны РФ
Хакеры совершили атаку на компанию, связанную с Минобороны РФ

Хакеры, связанные с группировкой Anonymous взломали компанию ГУОВ и ГС (Главное управление обустройства войск и градостроительства), конечным владельцем которой является Министерство обороны РоSSии. Об этом сообщается на странице группировки в Twitter.

Отмечается, что в сеть слили 15,6 тысяч электронных писем или 9,5 гигабайт данных.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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