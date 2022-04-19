Starlink начал работу над открытием представительства в Украине – Федоров

Компания Starlink Илона Маска, которая предоставляет услуги по доступу к спутниковому интернету, начала работу над открытием представительства в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации нашей страны Михаил Федоров.

«Сегодня мы получили очередную положительную новость – Starlink начал работу над открытием представительства в Украине! Со своей стороны я поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот прошли как можно скорее. Буду подробно информировать вас о ходе этих работ», - написал министр в Telegram.