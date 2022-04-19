Мариупольские чаты, группы, Telegram-каналы о поиске родных или повреждения администрируют агенты ФСБ, - Андрющенко

"Они призывают осуществлять поиск родных через информационные ресурсы так называемой "ДНР" и РоSSии, предоставляя соответствующие ссылки".

Все паблики (чат-группы, Telegram каналы, ФБ-группы) по поиску родных, установке повреждений и т.п., которые касаются Мариуполя, администрируют "волонтеры ДНР", а на самом деле - агенты роSSийской ФСБ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Пользуясь наибольшим спросом (такие группы - Ред.) среди родных, они (администраторы - Ред.) призывают осуществлять поиск родных через информационные ресурсы так "ДНР" и россии, предоставляя соответствующие ссылки. Для "выполнения поиска" нужно предоставить собственные персональные данные, включая местонахождение на данный момент, и данные о лице, которое ищешь (включая его последнее местонахождение).Такие сервисы не работают ни на поиск, ни на помощь.У них единственная цель - сбор и анализ персональных данных для дальнейшей фильтрации внутри города, попыток привлечь к сотрудничеству и организации эффективных ИПСО", - подчеркнул Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя подчеркнул, что у РоSSии нет волонтеров в классическом понимании. "Это всегда либо бюджетники, либо агенты ФСБ", – добавил Петр Андрющенко.

По его словам, в окруженном городе оккупанты формируют "положительный фон" о роSSийских властях. Захватчики распространяют "непрофессиональное" видео, на котором показывают раздачу "гуманитарной помощи" от РФ с "приветливыми и вежливыми" роSSийскими военными. Среди жителей распространяют информацию, цель которой - вызвать негативное отношение к украинской власти и армии, которые вроде бы "допустили" такую ситуацию в Мариуполе.

Напомним, роSSийские захватчики склоняют население Мариуполя к сотрудничеству, обещая выплатить в рублях компенсацию за разрушенное жилье.

Накануне министерша по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к военно-политическому руководству РоSSии из-за обострения ситуации в Мариуполе с призывом сделать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц.