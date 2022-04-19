Мариупольские чаты, группы, Telegram-каналы о поиске родных или повреждения администрируют агенты ФСБ, - Андрющенко

"Они призывают осуществлять поиск родных через информационные ресурсы так называемой "ДНР" и РоSSии, предоставляя соответствующие ссылки".

Мариупольские чаты, группы, Telegram-каналы о поиске родных или повреждения администрируют агенты ФСБ, - Андрющенко

Все паблики (чат-группы, Telegram каналы, ФБ-группы) по поиску родных, установке повреждений и т.п., которые касаются Мариуполя, администрируют "волонтеры ДНР", а на самом деле - агенты роSSийской ФСБ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Пользуясь наибольшим спросом (такие группы - Ред.) среди родных, они (администраторы - Ред.) призывают осуществлять поиск родных через информационные ресурсы так "ДНР" и россии, предоставляя соответствующие ссылки. Для "выполнения поиска" нужно предоставить собственные персональные данные, включая местонахождение на данный момент, и данные о лице, которое ищешь (включая его последнее местонахождение).Такие сервисы не работают ни на поиск, ни на помощь.У них единственная цель - сбор и анализ персональных данных для дальнейшей фильтрации внутри города, попыток привлечь к сотрудничеству и организации эффективных ИПСО", - подчеркнул Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя подчеркнул, что у РоSSии нет волонтеров в классическом понимании. "Это всегда либо бюджетники, либо агенты ФСБ", – добавил Петр Андрющенко.

По его словам, в окруженном городе оккупанты формируют "положительный фон" о роSSийских властях. Захватчики распространяют "непрофессиональное" видео, на котором показывают раздачу "гуманитарной помощи" от РФ с "приветливыми и вежливыми" роSSийскими военными. Среди жителей распространяют информацию, цель которой - вызвать негативное отношение к украинской власти и армии, которые вроде бы "допустили" такую ситуацию в Мариуполе.

Напомним, роSSийские захватчики склоняют население Мариуполя к сотрудничеству, обещая выплатить в рублях компенсацию за разрушенное жилье.

Накануне министерша по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к военно-политическому руководству РоSSии из-за обострения ситуации в Мариуполе с призывом сделать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Госдуме фюрера РФ хотят «конфисковать и национализировать» YouTubeВ Госдуме фюрера РФ хотят «конфисковать и национализировать» YouTube
Связанные с ГРУ роSSийские хакеры пытались оставить без света Винницкую областьСвязанные с ГРУ роSSийские хакеры пытались оставить без света Винницкую область
В максимальном качестве: Google перестал скрывать секретные места и военные базы россиян, фотоВ максимальном качестве: Google перестал скрывать секретные места и военные базы россиян, фото
Украинские специалисты отразили масштабные DDoS-атаки на сайты госоргановУкраинские специалисты отразили масштабные DDoS-атаки на сайты госорганов
Anonymous заявили о взломе одной из компаний «Газпрома»Anonymous заявили о взломе одной из компаний «Газпрома»
Блок рекламы


Похожие новости
В ВСУ заявили, что Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - это роSSийские проектыВ ВСУ заявили, что Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - это роSSийские проекты
Facebook объединил чаты Instagram и MessengerFacebook объединил чаты Instagram и Messenger
В поиске Bing появился чат-бот для проверки на коронавирусВ поиске Bing появился чат-бот для проверки на коронавирус
Google показал, как разметка для сообщений на тему COVID-19 будет выглядеть в поискеGoogle показал, как разметка для сообщений на тему COVID-19 будет выглядеть в поиске
Киберполиция пресекла деятельность межрегиональной хакерской группы в Украине (фото)Киберполиция пресекла деятельность межрегиональной хакерской группы в Украине (фото)
Google не использует валидацию контента по W3C в поискеGoogle не использует валидацию контента по W3C в поиске
Google начал показывать ссылки на YouTube Music при поиске альбомовGoogle начал показывать ссылки на YouTube Music при поиске альбомов
Google поделился рекомендациями для новостных сайтов в поискеGoogle поделился рекомендациями для новостных сайтов в поиске
Google позволит пользователям создавать свои профили в поискеGoogle позволит пользователям создавать свои профили в поиске
Google тестирует поддержку AR-функций для ecommerce-сайтов в поискеGoogle тестирует поддержку AR-функций для ecommerce-сайтов в поиске
Последние новости
Подгружаем последние новости