Мошенники используют Facebook, чтобы получить данные банковских карт украинцев

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации Украины CERT-UA выявила в соцсети Facebook мошенническую страницу, которая имитирует ресурс телеканала «Украина 24». С ее помощью злоумышленники пытаются получить доступ к данным банковских карт украинцев, сообщает Госспецсвязи.

Так, на странице предлагают принять участие в опросе, перейдя по ссылке, и получить «денежную помощь от ЕС ». После этого пользователю предложат предоставить личные данные и совершить дополнительный платеж, в результате которого данные платежной карты будут скомпрометированы.