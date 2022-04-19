2022-04-19
Мошенники используют Facebook, чтобы получить данные банковских карт украинцев
Злоумышленники предлагают получить «денежную помощь от ЕС», информирует
Мошенники разработали новую схему для получения доступа к личным данным украинцев© depositphotos/marcinmaslowski
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации Украины CERT-UA выявила в соцсети Facebook мошенническую страницу, которая имитирует ресурс телеканала «Украина 24». С ее помощью злоумышленники пытаются получить доступ к данным банковских карт украинцев, сообщает Госспецсвязи.
Так, на странице предлагают принять участие в опросе, перейдя по ссылке, и получить «денежную помощь от ЕС». После этого пользователю предложат предоставить личные данные и совершить дополнительный платеж, в результате которого данные платежной карты будут скомпрометированы.
Фаина Ваулина, ZN.ua