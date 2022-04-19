Мошенники используют Facebook, чтобы получить данные банковских карт украинцев

Злоумышленники предлагают получить «денежную помощь от ЕС», информирует ZN.ua.

Мошенники используют Facebook, чтобы получить данные банковских карт украинцев
Мошенники разработали новую схему для получения доступа к личным данным украинцев
© depositphotos/marcinmaslowski

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации Украины CERT-UA выявила в соцсети Facebook мошенническую страницу, которая имитирует ресурс телеканала «Украина 24». С ее помощью злоумышленники пытаются получить доступ к данным банковских карт украинцев, сообщает Госспецсвязи.

Так, на странице предлагают принять участие в опросе, перейдя по ссылке, и получить «денежную помощь от ЕС». После этого пользователю предложат предоставить личные данные и совершить дополнительный платеж, в результате которого данные платежной карты будут скомпрометированы.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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