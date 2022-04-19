Массовое использование интернета от Илона Маска в Украине пока невозможно, мешает военным - Госспецсвязи

Когда украинцы получат доступ в интернет Starlink.

Государство работает над нормированием использования спутниковых терминалов Starlink всеми желающими, поскольку массовое распространение в Украине интернета Starlink может помешать работе оборудования украинских военных. Об этом заявили в Госспецсвязи.

"Массовое использование спутникового интернета Starlink может частично влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи подчеркивают, что эта проблема временная и связана с новизной техники от SpaceX. О каких-либо искусственных запретах и ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет.

"Для снятия этих ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink, они могут быть допущены к массовому использованию", - отмечаются в ведомстве.

В настоящее время отдельные технические решения, обеспеченные Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ), дали возможность использовать оборудование для доступа к спутниковому интернету на объектах критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование государства и жизнь тысяч украинцев.

Однако граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур.

"НЦУ и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, уже проводят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время", - пообещали в Госспецсвязи.

Напомним, первая партия станций спутникового интернета Starlink от Илона Маска поступила в Украину в ответ по просьбе министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. После начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину Илон Маск впервые активировал интернет Starlink над территорией нашей страны.

Система Starlink от Маска помогает украинской армии отслеживать и уничтожать оккупантов. Спутниковая связь активно используется в армии для коммуникации в труднодоступных местах – Starlink значительно улучшил этот процесс.

В целом, система связи и интернета в Украине выдержала и работает достаточно стабильно. В горячих точках из-за постоянной работы «глушилок» альтернативная система связи не просто важна — она нужна. И система Starlink действительно справляется с этой задачей.

Станции спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска получила также "Укрзализныця".

Агентство США по международному развитию (USAID) берется профинансировать доставку 5000 терминалов системы Starlink в Украину.

По материалам: Госспецсвязи /

Лия Ильченко, ZN.ua

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