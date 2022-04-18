В максимальном качестве: Google перестал скрывать секретные места и военные базы россиян, фото

В максимальном качестве: Google перестал скрывать секретные места и военные базы россиян, фото

Отныне на Google Maps видны все стратегические объекты россии и ее армии, включая секретные полигоны и командные пункты.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Defense Express, все военные и стратегические объекты РоSSии стали доступны в сервисе Google Maps максимальном разрешении.

Таким образом пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. До полномасштабного вторжения рф в Украину они отражались в намного худшем качестве.

Как отмечают в издании, например, благодаря снимкам теперь можно оценить «прогресс» работ на единственном роSSийском авианосце «Адмирал Кузнецов».

Стала хорошо видна и база хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.

В издании также не исключают, что особо любопытным может захотеться не только «побродить» по секретным местам, но и поискать бункер президента владимира путина.

Отметим, согласно данным украинской разведки, среди военных рф растет количество "отказников" - им угрожают расправой над родственниками.

Так, подтверждено, что среди «контрактников» в подразделениях 150 мотострелковых дивизий 8 армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60-70% от общего количества личного состава. С теми, кто отказывается ехать в Украину работает ФСБ.


Катерина Петренко, politeka.net

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