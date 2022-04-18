2022-04-18
За неделю IT-армия атаковала 135 ресурсов агрессора
Так, атаке подверглись сервисы онлайн-бухгалтерии и заказа еды, информирует
Кибервойска нанесли атаки на онлайн-ресурсы агрессора© unsplash/comparefibre
Украинская IT-армия за неделю атаковала 135 онлайн-ресурсов врага. Об этом
«С начала роSSийского вторжения в Украину ІТ-армия объединила ІТ-специалистов со всей страны и мира, чтобы бороться с врагом на киберфронте. Прошлая неделя выдалась достаточно продуктивной! С 11 по 17 апреля было атаковано 135 онлайн-ресурсов», - говорится в сообщении.
Фаина Ваулина, ZN.ua