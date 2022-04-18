Главный шахматный портал закрыл учетные записи роSSийских олигархов и убрал флаги РФ и Беларуси
Chess.com выступил с осуждением войны в Украине.
Самый крупный шахматный портал мира Chess.com ввел санкции на фоне военного вторжения РоSSии в Украину.
Об этом сообщили модераторы сайта в своем
Chess.com заблокировал учетные записи тех шахматистов из РоSSии и Беларуси, кто попал под международные санкции. В том числе были обнаружены и закрыты учетные записи многих роSSийских олигархов.
Также не будет приниматься плата из страны-оккупанта и ее партнера за подписку. Кроме того, теперь на сайте не отображаются флаги РоSSии и Беларуси в трансляциях турниров FIDE и призовых соревнований. Флаги роSSийских пользователей заменены на нейтральный.
Chess.com также будет блокировать сообщения с поддержкой войны или ложными сведениями о военной агрессии РФ. Персональный запрет участвовать в турнирах на портале получил роSSийский гроссмейстер из Симферополя Сергей Карякин, поддерживающий войну в Украине.