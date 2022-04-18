Главный шахматный портал закрыл учетные записи роSSийских олигархов и убрал флаги РФ и Беларуси

Chess.com выступил с осуждением войны в Украине.

Главный шахматный портал закрыл учетные записи роSSийских олигархов и убрал флаги РФ и Беларуси
Chess.com не остался в стороне от происходящего

Самый крупный шахматный портал мира Chess.com ввел санкции на фоне военного вторжения РоSSии в Украину.

Об этом сообщили модераторы сайта в своем заявлении.

Chess.com заблокировал учетные записи тех шахматистов из РоSSии и Беларуси, кто попал под международные санкции. В том числе были обнаружены и закрыты учетные записи многих роSSийских олигархов.

Также не будет приниматься плата из страны-оккупанта и ее партнера за подписку. Кроме того, теперь на сайте не отображаются флаги РоSSии и Беларуси в трансляциях турниров FIDE и призовых соревнований. Флаги роSSийских пользователей заменены на нейтральный.

Chess.com также будет блокировать сообщения с поддержкой войны или ложными сведениями о военной агрессии РФ. Персональный запрет участвовать в турнирах на портале получил роSSийский гроссмейстер из Симферополя Сергей Карякин, поддерживающий войну в Украине.


Данил Слесь, ZN.ua

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