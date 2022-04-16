Украинские специалисты отразили масштабные DDoS-атаки на сайты госорганов

Атаки совершались с помощью VPN-трафика, маскируясь под разные страны, информирует ZN.ua.

Украинские специалисты отразили масштабные DDoS-атаки на сайты госорганов
Хакеры пытались "положить" сайты органов власти Украины
© Frank-Peters / Depositphotos

Система защищенного доступа к сети интернет Государственного центра киберзащиты зафиксировала и отбила несколько DDoS-атак, которые были направлены на нарушение доступности сайтов органов государственной власти Украины. Об этом сообщает Госспецсвязи.

По словам специалистов, атаки совершались с большого количества зараженных хостов ботнетов, которые маскировались под легальный трафик. Ее особенностью было то, что наряду с DDoS-атакой совершалась также атака ботов, которая имитировала поведение пользователей. Злоумышленники проводили атаку в два этапа.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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