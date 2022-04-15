Маск хочет выкупить акции Twitter и провести делистинг

Илон Маск собирается выкупить акции Twitter за $54,20 и провести делистинг компании. Такое предложение оценивает Twitter в $43 млрд, сообщает CNBC.

Маск хочет выкупить акции Twitter и провести делистинг

«Я инвестировал в Twitter, потому что верю в его потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру, и я верю, что свобода слова — это социальный императив для полноценной демократии», — говорится в письме Маска, которое он направил главе Twitter Брету Тейлору.

Зачем выводить Twitter с биржи

Миллиардер считает, что делистинг необходим для компании, так как в ее нынешнем состоянии она не может служить свободе слова. Потому он предложил выкупить 100% акций компании по цене $54,2 за штуку. По словам Маска такая цена — на 54% выше, чем та, при которой он купил свою долю в компании.

«Мое предложение — лучшее и окончательное, и если оно не будет принято, я буду вынужден пересмотреть свою позицию как акционера», — написал он в письме.

Как отреагировал рынок

Twitter заявил, что его Совет директоров внимательно рассмотрит это предложение и выберет курс действий, который «принесет наибольшую пользу компании и акционерам».

После объявления акции компании подскочили на 12%, и к моменту закрытия торгов 13 апреля стоили $45,85.

Акции Tesla упали на 1%, после публикации новости.

Напомним

4 апреля Генеральный директор Tesla Илон Маск приобрел долю 9,2% у Twitter и стал крупнейшим внешним акционером социальной сети. Соглашение состоялось вскоре после того, как Маск раскритиковал компанию за несоблюдение принципов свободы слова.

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