Илон Маск намерен приобрести социальную сеть Twitter за 41,4 млрд. долларов, сообщает DW со ссылкой на американского регулятора SEC.

Из сообщения следует, что глава компаний Tesla и SpaceX предлагает за каждую акцию Twitter 54,20 доллара - на 38 % больше, чем на момент закрытия биржи 1 апреля. "Это мое лучшее и последнее предложение", - сказал Маск, предупредив, что если это предложение не будет принято, то он "пересмотрит свою позицию как акционер".

2 апреля стало известно, что Маск приобрел 9,2% акций Twitter , став в результате держателем крупнейшего пакета. Накануне стоимость акции соцсети составляла почти 46 долларов.