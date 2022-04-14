Илон Маск намерен приобрести социальную сеть Twitter

Американский миллиардер предлагает за Twitter более 40 млрд долларов, информирует ZN.ua.

Илон Маск намерен приобрести социальную сеть Twitter
© Web Summit / Flickr

Илон Маск намерен приобрести социальную сеть Twitter за 41,4 млрд. долларов, сообщает DW со ссылкой на американского регулятора SEC.

Из сообщения следует, что глава компаний Tesla и SpaceX предлагает за каждую акцию Twitter 54,20 доллара - на 38 % больше, чем на момент закрытия биржи 1 апреля. "Это мое лучшее и последнее предложение", - сказал Маск, предупредив, что если это предложение не будет принято, то он "пересмотрит свою позицию как акционер".

2 апреля стало известно, что Маск приобрел 9,2% акций Twitter, став в результате держателем крупнейшего пакета. Накануне стоимость акции соцсети составляла почти 46 долларов.

Илон Маск уже объявил о намерении вывести Twitter с биржи после его приобретения. Глава Tesla заявил, что он заинтересован в покупке Twitter, поскольку верит в потенциал этой компании как "платформы для свободного выражения мнений во всем мире".


Виктор Конев, ZN.ua

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