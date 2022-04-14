2022-04-14
Anonymous заявили о взломе одной из компаний «Газпрома»
В сеть слили 728 гигабайт данных.
Хакеры Anonymous заявили о том, что им удалось взломать одну из компаний роSSийского «Газпрома» - «Газпром Линде инжиниринг». Соответствующее заявление появилось в Twitter группировки, информирует
«Газпром Линде инжиниринг» - это компания, которую в 2021 году создали «Русгазодобыча», «Газпром» и немецкая транснациональная компания Linde на базе проектного института «Салаватгазонефтехимпроект».
Фаина Ваулина, ZN.ua