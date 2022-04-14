Anonymous заявили о взломе одной из компаний «Газпрома»

Хакеры Anonymous заявили о том, что им удалось взломать одну из компаний роSSийского «Газпрома» - «Газпром Линде инжиниринг». Соответствующее заявление появилось в Twitter группировки, информирует ZN.ua .

«Газпром Линде инжиниринг» - это компания, которую в 2021 году создали «Русгазодобыча», «Газпром» и немецкая транснациональная компания Linde на базе проектного института «Салаватгазонефтехимпроект».