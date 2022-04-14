Anonymous заявили о взломе одной из компаний «Газпрома»

В сеть слили 728 гигабайт данных.

Anonymous заявили о взломе одной из компаний «Газпрома»
Anonymous взломали одну из компаний "Газпрома"

Хакеры Anonymous заявили о том, что им удалось взломать одну из компаний роSSийского «Газпрома» - «Газпром Линде инжиниринг». Соответствующее заявление появилось в Twitter группировки, информирует ZN.ua.

«Газпром Линде инжиниринг» - это компания, которую в 2021 году создали «Русгазодобыча», «Газпром» и немецкая транснациональная компания Linde на базе проектного института «Салаватгазонефтехимпроект».


Фаина Ваулина, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Захарова пригрозила YouTube после блокировки канала ГосдумыЗахарова пригрозила YouTube после блокировки канала Госдумы
Хакеры Anonymous рассказали о новых победах на киберфронтеХакеры Anonymous рассказали о новых победах на киберфронте
Компания Марка Цукерберга позволит зарабатывать в метавселеннойКомпания Марка Цукерберга позволит зарабатывать в метавселенной
Украинские специалисты предотвратили масштабную кибератаку на энергетический сектор УкраиныУкраинские специалисты предотвратили масштабную кибератаку на энергетический сектор Украины
В роSSийском сегменте YouTube заблокировали ролик «Хотят ли русские войны»В роSSийском сегменте YouTube заблокировали ролик «Хотят ли русские войны»
Блок рекламы


Похожие новости
Хакеры Anonymous рассказали о новых победах на киберфронтеХакеры Anonymous рассказали о новых победах на киберфронте
Хакеры заявили, что получили доступ к системе видеонаблюдения КремляХакеры заявили, что получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля
Anonymous пригрозили атаками компаниям, которые все еще работают в РоSSииAnonymous пригрозили атаками компаниям, которые все еще работают в РоSSии
Anonymous "сломали" роSSийский завод, где производят запчасти для ЗРКAnonymous "сломали" роSSийский завод, где производят запчасти для ЗРК
Пропаганда стоп: Anonymous взломали государственные каналы РоSSииПропаганда стоп: Anonymous взломали государственные каналы РоSSии
Хакеры Anonymous слили в сеть данные Центробанка РоSSииХакеры Anonymous слили в сеть данные Центробанка РоSSии
Хакеры Anonymous взломали сайты трех компаний, которые продолжают работать в РФХакеры Anonymous взломали сайты трех компаний, которые продолжают работать в РФ
Хакеры Anonymous нанесли новый удар по РоSSии: на этот раз по Центробанку - что это значитХакеры Anonymous нанесли новый удар по РоSSии: на этот раз по Центробанку - что это значит
Хакеры Anonymous взломали базу данных NestleХакеры Anonymous взломали базу данных Nestle
Anonymous пригрозили взломом компаниям, которые продолжают работать в РоSSииAnonymous пригрозили взломом компаниям, которые продолжают работать в РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости