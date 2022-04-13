В Госдуме фюрера РФ хотят «конфисковать и национализировать» YouTube

Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил о том, что считает необходимым «конфисковать и национализировать» видеохостинг YouTube, который принадлежит американской компании Google . Соответствующее заявление депутат сделал в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По словам Федорова, роSSийские аналоги хуже американских, он уже несколько месяцев на может зарегистрироваться на RuTube (роSSийский аналог YouTube – ред.), а американский хостинг должен стать «трофеем».