2022-04-13
В Госдуме фюрера РФ хотят «конфисковать и национализировать» YouTube
Депутат называет хостинг «трофеем».
В РоSSии трофеями считают не только вещи, но и целые компании© unsplash.com
Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил о том, что считает необходимым «конфисковать и национализировать» видеохостинг YouTube, который принадлежит американской компании Google. Соответствующее заявление депутат сделал в комментарии радиостанции
По словам Федорова, роSSийские аналоги хуже американских, он уже несколько месяцев на может зарегистрироваться на RuTube (роSSийский аналог YouTube – ред.), а американский хостинг должен стать «трофеем».
Фаина Ваулина, ZN.ua