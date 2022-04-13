В Госдуме фюрера РФ хотят «конфисковать и национализировать» YouTube

Депутат называет хостинг «трофеем».

В Госдуме РФ хотят «конфисковать и национализировать» YouTube
В РоSSии трофеями считают не только вещи, но и целые компании
© unsplash.com

Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил о том, что считает необходимым «конфисковать и национализировать» видеохостинг YouTube, который принадлежит американской компании Google. Соответствующее заявление депутат сделал в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По словам Федорова, роSSийские аналоги хуже американских, он уже несколько месяцев на может зарегистрироваться на RuTube (роSSийский аналог YouTube – ред.), а американский хостинг должен стать «трофеем».


Фаина Ваулина, ZN.ua

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