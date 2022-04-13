Укрзализныця получила очередные 15 станций Starlink

Очередные 15 станций спутникового интернета Starlink поступили Укрзализнице от одной из крупнейших IT-компаний Украины – N-iX.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика, информирует Апостроф.

УЗ получила 10 устройств Starlink первого поколения и 5 – второго.

"Благодарю всех наших партнеров и бизнес за поддержку Укрзализныци в это сложное время. Железная дорога стала первой государственной компанией, которая во время войны начала использовать Starlink. Первую станцию мы получили в начале марта – сразу после Михаила Федорова", – отметил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Станции Starlink используются Укрзализныцей для стабильной и надежной связи критических систем обеспечения работы железной дороги. Эти станции обеспечивают беспрепятственный высококачественный доступ в интернет с помощью орбитальных спутников, который нельзя отключить или сломать.

"Впереди у нас еще много диджитальных проектов. Нам и никому, кроме нас, восстанавливать все, что было разрушено войной. Это возможность построить новые сверхсовременные системные решения", — добавил Камышин.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков, выступая на заседании Совета ЕС, отметил важность интеграции Укрзализныци в транспортную систему Европейского Союза.


Иван Троянов, Апостроф

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