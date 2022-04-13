РоSSия тратит на кибератаки десятки миллионов долларов в день – Федоров

РоSSия тратит на то, чтобы проводить кибератаки на украинские ресурсы десятки миллионов долларов в день. Об этом в интервью Алесе Бацман рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Я думаю, речь идет о десятках миллионов долларов в день… У нас были DDoS-атаки, которые оцениваются в 500 тысяч долларов, в 1,5 миллиона долларов», - заявил Федоров.