РоSSия тратит на кибератаки десятки миллионов долларов в день – Федоров

По словам министра, хакерские группировки финансирует ФСБ, но 70% денег крадется, информирует ZN.ua.

РоSSия тратит на кибератаки десятки миллионов долларов в день – Федоров
На кибератаки на Украину РоSSия тратит десятки миллионов долларов в день
© unsplash/nahelabdlhadi

РоSSия тратит на то, чтобы проводить кибератаки на украинские ресурсы десятки миллионов долларов в день. Об этом в интервью Алесе Бацман рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Я думаю, речь идет о десятках миллионов долларов в день… У нас были DDoS-атаки, которые оцениваются в 500 тысяч долларов, в 1,5 миллиона долларов», - заявил Федоров.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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