Зарубежные СМИ предоставили украинцам бесплатный доступ к электронным версиям

Речь идет о Washington Post, Wall Street Journal, Economist и Financial Times.

Зарубежные СМИ предоставили украинцам бесплатный доступ к электронным версиям
Фото: ЦПД при РНБО

Ведущие зарубежные СМИ предоставили бесплатный доступ к электронным версиям для украинских пользователей. Его предоставили не только для читателей из Украины, но и в странах, где много украинских беженцев.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Американское издание The Washington Post предоставило бесплатный доступ к своим материалам для читателей Украины. В TWP пошли на такой шаг в первый раз, но не уточнили, на какой период действует бесплатный доступ.

The Wall Street Journal также предоставляет бесплатный доступ для пользователей из Украины и в странах, где есть большое количество украинских беженцев. Издание не уточняет, в каких странах, как и сколько будет длиться бесплатный период.

The Economist за последний месяц стало вдвое больше публиковать статьи на сайте, все они в бесплатном доступе для украинских пользователей.

Financial Times предоставило бесплатный доступ к своим ключевым репортажам всем читателям из Украины.

Чтобы оформить бесплатный доступ, нужно зарегистрироваться на сайте издания и выбрать регион "Украина". Если вы за границей, требуется VPN.

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