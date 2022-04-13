Зарубежные СМИ предоставили украинцам бесплатный доступ к электронным версиям

Ведущие зарубежные СМИ предоставили бесплатный доступ к электронным версиям для украинских пользователей. Его предоставили не только для читателей из Украины, но и в странах, где много украинских беженцев.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Американское издание The Washington Post предоставило бесплатный доступ к своим материалам для читателей Украины. В TWP пошли на такой шаг в первый раз, но не уточнили, на какой период действует бесплатный доступ.

The Wall Street Journal также предоставляет бесплатный доступ для пользователей из Украины и в странах, где есть большое количество украинских беженцев. Издание не уточняет, в каких странах, как и сколько будет длиться бесплатный период.

The Economist за последний месяц стало вдвое больше публиковать статьи на сайте, все они в бесплатном доступе для украинских пользователей.

Financial Times предоставило бесплатный доступ к своим ключевым репортажам всем читателям из Украины.

Чтобы оформить бесплатный доступ, нужно зарегистрироваться на сайте издания и выбрать регион "Украина". Если вы за границей, требуется VPN.