С начала войны на украинскую энергетическую инфраструктуру совершили более 200 тыс. кибератак

Количество кибератак на критическую инфраструктуру Украины значительно выросло. За 47 дней войны зафиксировали более 200 тыс. кибератак. Для сравнения: за весь прошлый год их было около 900 тыс. Об этом заявил заместитель министра энергетики по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Фарид Сафаров.

С начала войны на украинскую энергетическую инфраструктуру совершили более 200 тыс. кибератак
фото: sentinelassam.com

Также с начала войны зафиксировали более 50 DDos атак, хотя в прошлом году их было всего 2.

Больше всего кибератак — в электроэнергетическом секторе

За последнюю неделю было около 20 тыс. попыток атаковать инфраструктуру Министерства энергетики.

«Министерство энергетики в сотрудничестве с Госспецсвязью прилагает много усилий, чтобы предварительно все мониторить. К этим процессам приобщается СБУ. Устанавливаются сенсоры, позволяющие специалистам CERT-UA заранее видеть индикаторы компроментации, предупреждать о возможных атаках. Самое главное — это командная работа 24/7, если уже выявили факты компроментации», — подчеркнул Сафаров.

По его словам, уже создали 2 киберцентра — на базе НАК «Нафтогаз» и НЭК «Укрэнерго», которые будут контролировать ситуацию и выполнять действия по защите критической энергетической инфраструктуры.

Как писал «Минфин», хакеры Anonymous получили доступ к более чем 700 Гб данным роSSийского правительства, среди которых более 200 тыс. электронных писем Министерства культуры РФ.

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