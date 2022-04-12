Украинские специалисты предотвратили масштабную кибератаку на энергетический сектор Украины

Злоумышленники хотели вывести из строя несколько инфраструктурных объектов, информирует ZN.ua.

Украинские специалисты предотвратили масштабную кибератаку на энергетический сектор Украины
Хакеры совершили атаку на энергетический сектор Украины
© unsplash/nahelabdlhadi

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA заявила о кибератаке группы Sandworm на объекты энергетики Украины с использованием вредоносных программ Industroyer2 и CaddyWiper. Об этом сообщает Госспецсвязи.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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