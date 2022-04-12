2022-04-12
Украинские специалисты предотвратили масштабную кибератаку на энергетический сектор Украины
Злоумышленники хотели вывести из строя несколько инфраструктурных объектов, информирует
Хакеры совершили атаку на энергетический сектор Украины© unsplash/nahelabdlhadi
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA заявила о кибератаке группы Sandworm на объекты энергетики Украины с использованием вредоносных программ Industroyer2 и CaddyWiper. Об этом
Фаина Ваулина, ZN.ua