Украинские специалисты предотвратили масштабную кибератаку на энергетический сектор Украины

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA заявила о кибератаке группы Sandworm на объекты энергетики Украины с использованием вредоносных программ Industroyer2 и CaddyWiper. Об этом сообщает Госспецсвязи.