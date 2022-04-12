Компания Марка Цукерберга позволит зарабатывать в метавселенной

Владелец социальной сети Facebook компания Meta Platforms начинает тестировать коммерческие инструменты для продажи цифровых активов в своей социальной платформе виртуальной реальности Horizon Worlds, сообщает Reuters.

Компания Марка Цукерберга позволит зарабатывать в метавселенной

Новые инструменты являются ключевым элементом ее плана по созданию метавселенной, поясняют в компании. Первоначально инструменты будут доступны для избранных пользователей иммерсионной платформы компании, доступной через гарнитуры виртуальной реальности, и позволят им продавать виртуальные модные аксессуары или предлагать платный доступ к разделам цифрового мира другим пользователям.

Корпорация также тестирует программу «бонус для авторов» для избранных пользователей Horizon Worlds в Соединенных Штатах. С ее помощью сервис будет платить участникам за достижение целей, таких как внедрение новых инструментов или функций.

Уход в метавселенную

Facebook изменил свое название на Meta в прошлом году и вложил значительные средства в виртуальную и дополненную реальность. Компания делает ставку на развитие метавселенной — футуристическую сеть виртуальных сообществ, где пользователи могут работать, общаться и играть.

Horizon Worlds — это бесплатная онлайн-игра в виртуальной реальности с интегрированной системой создания игр. Ее разработала компания Meta Platforms. В США и Канаде игра была представлена в конце 2021 года.



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