Хакеры Anonymous рассказали о новых победах на киберфронте

Хакеры Anonymous получили доступ к более чем 700 Гб данным роSSийского правительства, среди которых более 200 тыс. электронных писем Министерства культуры РФ. Об этом группа ІТ-специалистов, которая ведет кибервойну с Россией, сообщила в твиттер.

Хакеры Anonymous рассказали о новых победах на киберфронте
фото: zn.ua

«Эти данные включают 230 тыс. электронных писем (446 ГБ) Министерства культуры РФ, которое отвечает за государственную политику по искусству, кинематографии, архивам, авторскому праву, культурному наследию и цензуре», — пишут хакеры.

На своей странице Anonymous также рассказали, что с начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину им удалось опубликовать более 2 млн электронных писем граждан страны-агрессора.

Хакеры добавили, что на этом останавливаться не намерены.

Как писал «Минфин», еще в начале роSSийского вторжения популярный твиттер-аккаунт «Anonymous» объявил РФ кибервойну. С тех пор страница набрала полмиллиона новых подписчиков и взяла ответственность за атаки на роSSийские государственные и частные сайты, а также за слив данных Роскомнадзора.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Spotify официально уйдет из РоSSии 11 апреляSpotify официально уйдет из РоSSии 11 апреля
Украине передали 5 тысяч терминалов Starlink, - USAIDУкраине передали 5 тысяч терминалов Starlink, - USAID
В роSSийском сегменте YouTube заблокировали ролик «Хотят ли русские войны»В роSSийском сегменте YouTube заблокировали ролик «Хотят ли русские войны»
Хакеры заявили, что получили доступ к системе видеонаблюдения КремляХакеры заявили, что получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля
Илон Маск войдет в совет директоров TwitterИлон Маск войдет в совет директоров Twitter
Блок рекламы


Похожие новости
Хакеры взломали систему камер наблюдения в Москве и передали привет Путину: видеоХакеры взломали систему камер наблюдения в Москве и передали привет Путину: видео
Хакеры Armageddon совершили новую атаку на госорганы УкраиныХакеры Armageddon совершили новую атаку на госорганы Украины
Хакеры заявили, что получили доступ к системе видеонаблюдения КремляХакеры заявили, что получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля
Anonymous пригрозили атаками компаниям, которые все еще работают в РоSSииAnonymous пригрозили атаками компаниям, которые все еще работают в РоSSии
Anonymous "сломали" роSSийский завод, где производят запчасти для ЗРКAnonymous "сломали" роSSийский завод, где производят запчасти для ЗРК
РоSSийские хакеры атаковали сервера НАТО и нескольких восточноевропейских стран
Хакеры рассылают в госорганы Украины опасные письма с темой «Задолженность по зарплате»Хакеры рассылают в госорганы Украины опасные письма с темой «Задолженность по зарплате»
У авиции РФ очередная беда: хакеры безвозвратно "убили" базу данных РосавиацииУ авиции РФ очередная беда: хакеры безвозвратно "убили" базу данных Росавиации
Пропаганда стоп: Anonymous взломали государственные каналы РоSSииПропаганда стоп: Anonymous взломали государственные каналы РоSSии
Хакеры, атакующие Украину, используют данные какой-то государственной разведки - ГосспецсвязиХакеры, атакующие Украину, используют данные какой-то государственной разведки - Госспецсвязи
Последние новости
Подгружаем последние новости