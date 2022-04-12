Хакеры Anonymous рассказали о новых победах на киберфронте
Хакеры Anonymous получили доступ к более чем 700 Гб данным роSSийского правительства, среди которых более 200 тыс. электронных писем Министерства культуры РФ. Об этом группа ІТ-специалистов, которая ведет кибервойну с Россией, сообщила в твиттер.
«Эти данные включают 230 тыс. электронных писем (446 ГБ) Министерства культуры РФ, которое отвечает за государственную политику по искусству, кинематографии, архивам, авторскому праву, культурному наследию и цензуре», — пишут хакеры.
На своей странице Anonymous также рассказали, что с начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину им удалось опубликовать более 2 млн электронных писем граждан страны-агрессора.
Хакеры добавили, что на этом останавливаться не намерены.
Как писал «Минфин», еще в начале роSSийского вторжения популярный твиттер-аккаунт «Anonymous» объявил РФ кибервойну. С тех пор страница набрала полмиллиона новых подписчиков и взяла ответственность за атаки на роSSийские государственные и частные сайты, а также за слив данных Роскомнадзора.