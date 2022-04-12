Хакеры Anonymous рассказали о новых победах на киберфронте

Хакеры Anonymous получили доступ к более чем 700 Гб данным роSSийского правительства, среди которых более 200 тыс. электронных писем Министерства культуры РФ . Об этом группа ІТ-специалистов, которая ведет кибервойну с Россией , сообщила в твиттер.

фото: zn.ua

«Эти данные включают 230 тыс. электронных писем (446 ГБ) Министерства культуры РФ , которое отвечает за государственную политику по искусству, кинематографии, архивам, авторскому праву, культурному наследию и цензуре», — пишут хакеры.

На своей странице Anonymous также рассказали, что с начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину им удалось опубликовать более 2 млн электронных писем граждан страны-агрессора.

Хакеры добавили, что на этом останавливаться не намерены.