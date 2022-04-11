МВД Украины и Google оцифровывают разрушенные роSSийской армией города

Министерство внутренних дел Украины и Google оцифровывают украинские города, разрушенные роSSийской армией. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.

МВД Украины и Google оцифровывают разрушенные роSSийской армией города
фото: novynarnia.com

Последствия войны онлайн

«Разрушения, нанесенные нашим городам роSSийскими оккупантами, будут доступны в картах Google в режиме просмотра улиц», — отметил замглавы МВД.

По его словам, этот режим позволяет просматривать улицу, как будто вы идете или едете по ней. Так что каждый желающий сможет сравнивать, как выглядели города до войны и что с ними сделали роSSийские захватчики.

Первые панорамные снимки — из Ирпеня

В первую очередь, спасатели ГСЧС и сотрудники Нацполиции допускают специалистов из Google на уже разминированные и безопасные участки освобожденных городов.

«Таким образом, мы получим информационно-справочный ресурс, который поможет, в том числе, Национальной полиции во время фиксации преступлений, совершенных оккупантами», — рассказал Игорь Бондаренко.

Он заявил, что с первыми результатами совместной работы пользователи смогут ознакомиться на следующей неделе. Будут обнародованы первые панорамные снимки разрушенных улиц и зданий в городе Ирпень.

Как писал «Минфин», одна из главных целей врага — оставить украинцев без связи. Потому Европа сейчас собирает то, что нужно интернет-провайдерам в Украине для поддержки работы интернета.

Для этого запустили платформу «Держите Украину на связи».

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