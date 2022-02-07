Meta пригрозила закрытием Facebook и Instagram в Европе из-за нового европейского законодательства

Meta пригрозила закрытием Facebook и Instagram в Европе из-за нового европейского законодательства

Компания Meta (прежнее название Facebook) не исключает возможности закрытия сервисов Facebook и Instagram в Европе. Такой сценарий описывается в ежегодном отчёте компании, поданном на прошлой неделе в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Источник изображения: Pixabay

Согласно новому европейскому законодательству, данные жителей должны быть локализованы на европейском континенте. А сервисы Facebook и Instagram используют для хранения и обработки данных серверы в США и Европе.

Meta утверждает, что возможность обрабатывать пользовательские данные на разных континентах имеет решающее значение для её бизнеса, как для работы, так и для таргетинга рекламы.

«Если мы не сможем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем, или если нам будет запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на нашу способность предоставлять услуги, на способ, которым мы предоставляем наши услуги, а также на нашу способность таргетировать рекламу», — говорится в документе.

Европейские законы, направленные на защиту конфиденциальности пользователей, требуют обеспечить хранение данных пользователей в пределах юрисдикции ЕС. И поскольку Meta пока не удалось заключить с ЕС новые соглашения об обмене данными, она не видит другого выхода, как прекратить здесь работу Facebook и Instagram.

«Мы призываем регулирующие органы принять пропорциональный и прагматичный подход, чтобы свести к минимуму сбои в работе многих тысяч предприятий, которые, как и Facebook, добросовестно полагаются на эти механизмы для безопасной и надёжной передачи данных», — заявил вице-президент по глобальной политике и коммуникациям компании Ник Клегг (Nick Clegg) лондонской финансовой газете CityAM.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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