Twitter начинает глобальное тестирование кнопки «против»

Соцсеть Twitter начинает глобальное тестирование новой кнопки «против», позволяющей пользователям выражать несогласие с твиттами. Об этом сообщается на странице Twitter Support.

Twitter начинает глобальное тестирование кнопки «против»
Фото: hypebeast.com

Соцсеть запустила тестирование новой функции еще в июле. Тогда участие в нем приняло ограниченное количество пользователей устройств iOS.

«Мы многое узнали о том, какие типы ответов не кажутся вам важными и мы расширяем тестирование. Больше пользователей в браузере, а вскоре и в iOS и Android, будут иметь возможность проголосовать против, — заявили в компании

Голоса «против» останутся скрытыми от других пользователей, но помогут модераторам лучше понимать, какой контент хотят видеть пользователи.

Напомним

20 января социальная сеть Twitter объявила об интеграции NFT в качестве фотографии в профилях пользователей. Эта возможность стала доступна подписчикам премиум-сервиса Twitter Blue с устройствами на базе операционной системы iOS.

На нововведение отреагировал генеральный директор Tesla Илон Маск, известный своей активностью в соцсети. Бизнесмен заявил, что его раздражает тот факт, что разработчики соцсети тратят время на «какую-то чепуху», в то время как Twitter наполнен большим количеством криптомошенников и спам-ботов.

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