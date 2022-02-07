Twitter начинает глобальное тестирование кнопки «против»

Соцсеть Twitter начинает глобальное тестирование новой кнопки «против», позволяющей пользователям выражать несогласие с твиттами. Об этом сообщается на странице Twitter Support.

Фото: hypebeast.com

Соцсеть запустила тестирование новой функции еще в июле. Тогда участие в нем приняло ограниченное количество пользователей устройств iOS .

«Мы многое узнали о том, какие типы ответов не кажутся вам важными и мы расширяем тестирование. Больше пользователей в браузере, а вскоре и в iOS и Android, будут иметь возможность проголосовать против, — заявили в компании

Голоса «против» останутся скрытыми от других пользователей, но помогут модераторам лучше понимать, какой контент хотят видеть пользователи.

Напомним

20 января социальная сеть Twitter объявила об интеграции NFT в качестве фотографии в профилях пользователей. Эта возможность стала доступна подписчикам премиум-сервиса Twitter Blue с устройствами на базе операционной системы iOS .