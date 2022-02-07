Netflix приобрел права на онлайн-показ фильма украинского режиссера Сенцова "Носорог"
Пока на платформе есть лишь несколько лент украинского производства.
Стриминговый сервис Netflix приобрел права на онлайн показ фильма украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог".
Об этом Сенцов сообщил в Facebook.
Пока на платформе есть только несколько лент украинского производства, в частности "Зима в огне" о Революции Достоинства.
"Носорог" кинокритики называли одним из самых ожидаемых украинских фильмов последних лет. Он рассказывает об Украине 90-х и бандитской жизни в ней. Главную роль сыграл 27-летний Сергей Филимонов – лидер неформального объединения "Гонор", бывший руководитель киевской ячейки Нацкорпуса, ветеран русско-украинской войны.
Лента и исполнитель главной роли получили несколько престижных наград на международных кинофестивалях.