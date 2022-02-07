Netflix приобрел права на онлайн-показ фильма украинского режиссера Сенцова "Носорог"

Пока на платформе есть лишь несколько лент украинского производства.

Netflix приобрел права на онлайн-показ фильма украинского режиссера Сенцова
Кадр из фильма \'Носорог\'
Фото: dw.com

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на онлайн показ фильма украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог".

Об этом Сенцов сообщил в Facebook.

Пока на платформе есть только несколько лент украинского производства, в частности "Зима в огне" о Революции Достоинства.

"Носорог" кинокритики называли одним из самых ожидаемых украинских фильмов последних лет. Он рассказывает об Украине 90-х и бандитской жизни в ней. Главную роль сыграл 27-летний Сергей Филимонов – лидер неформального объединения "Гонор", бывший руководитель киевской ячейки Нацкорпуса, ветеран русско-украинской войны.

Лента и исполнитель главной роли получили несколько престижных наград на международных кинофестивалях. 

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