РоSSийские хакеры из группировки Gameredon атаковали широкий круг организаций на материковой части Украины, в частности, "западное правительственное учреждение".

Это следует из отчетов американской корпорации Microsoft и компании по кибербезопасности Palo Alto Networks. сообщает агентство Reuters.

В опубликованном 4 февраля отчете Microsoft говорится, что группировка Gameredon с октября прошлого года пыталась получить конфиденциальную информацию по широкому кругу военных, правительственных и неправительственных организаций в Украине.

В отчет включен снимок экрана одной из таких попыток, на котором показано электронное письмо со встроенным вредоносным кодом, замаскированное под официальную информацию о пандемии COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения.

Компания по кибербезопасности Palo Alto Networks обнародовала отчет 3 февраля. В нем говорится, что Gamaredon атаковал западное правительственное учреждение в Украине в январе. Название западной организации в документе не указано. Reuters отмечает, что представитель Palo Alto Networks отказался от дальнейших комментариев.

В отчете Palo Alto Networks говорится, что Gamaredon, также известная исследователям в области кибербезопасности как Primitive Bear, является одной из наиболее активных устойчивых современных угроз, нацеленных на Украину.

Агентство обращает внимание, что в ноябре 2021 года Служба безопасности Украины объявила, что в Gamaredon (СБУ в своем пресс-релизе называет их Armageddon) работают сотрудники роSSийской ФСБ в Крыму.

Как пишет "Крым.Реалии", в декабре прошлого года глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов наградил двух бывших сотрудников СБУ Александра Склянко и Дмитрия Ткаченко, перешедших на службу в ФСБ РоSSии, медалями "За защиту Республики Крым". По данным СБУ , Склянко является членом роSSийской хакерской группировки в Крыму.