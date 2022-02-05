РоSSийские хакеры из оккупированного Крыма атаковали "западное правительственное учреждение" в Украине, – Reuters
Группировка Gameredon с октября прошлого года пыталась получить конфиденциальную информацию ряда украинских организаций.
РоSSийские хакеры из группировки Gameredon атаковали широкий круг организаций на материковой части Украины, в частности, "западное правительственное учреждение".
Это следует из отчетов американской корпорации Microsoft и компании по кибербезопасности Palo Alto Networks. сообщает агентство Reuters.
В опубликованном 4 февраля отчете Microsoft говорится, что группировка Gameredon с октября прошлого года пыталась получить конфиденциальную информацию по широкому кругу военных, правительственных и неправительственных организаций в Украине.
В отчет включен снимок экрана одной из таких попыток, на котором показано электронное письмо со встроенным вредоносным кодом, замаскированное под официальную информацию о пандемии COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения.
Компания по кибербезопасности Palo Alto Networks обнародовала отчет 3 февраля. В нем говорится, что Gamaredon атаковал западное правительственное учреждение в Украине в январе. Название западной организации в документе не указано. Reuters отмечает, что представитель Palo Alto Networks отказался от дальнейших комментариев.
В отчете Palo Alto Networks говорится, что Gamaredon, также известная исследователям в области кибербезопасности как Primitive Bear, является одной из наиболее активных устойчивых современных угроз, нацеленных на Украину.
Агентство обращает внимание, что в ноябре 2021 года Служба безопасности Украины объявила, что в Gamaredon (СБУ в своем пресс-релизе называет их Armageddon) работают сотрудники роSSийской ФСБ в Крыму.
Как пишет "Крым.Реалии", в декабре прошлого года глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов наградил двух бывших сотрудников СБУ Александра Склянко и Дмитрия Ткаченко, перешедших на службу в ФСБ РоSSии, медалями "За защиту Республики Крым". По данным СБУ, Склянко является членом роSSийской хакерской группировки в Крыму.
Пятерым хакерам было объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ни ФСБ РоSSии, ни упомянутые сотрудники этой структуры публично не комментировали информацию СБУ и Минобороны Украины.