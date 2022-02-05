Meta добавила «личные границы» аватарам в метавселенной — они позволят избежать VR-домогательств

Meta добавила «личные границы» аватарам в метавселенной — они позволят избежать VR-домогательств

Meta добавила систему «личных границ» в свою метавселенную, стремясь ограничить домогательства в виртуальной реальности. Новая функция включена по умолчанию на платформе Horizon Worlds и в сервисе прямых трансляций Horizon Venues. Она создаёт невидимый виртуальный барьер вокруг аватаров, не позволяя другим людям подойти слишком близко. Тем не менее, пользователи всё ещё могут протянуть руку, чтобы дать пять или отбить кулачок.

Источник изображения: Meta

Система «личных границ» основана на существующей функции, которая может убрать руки аватара, если он подойдёт слишком близко к другому пользователю. Как сообщает Meta, новая возможность даёт каждому пользователю радиус личного пространства в виртуальные 61 сантиметр, создавая эквивалент расстояния в 1,22 метра между аватарами. Представитель Meta Кристина Милиан (Kristina Milian) подтвердила, что пользователи не могут отключать свои личные границы, поскольку система предназначена для установления стандартных норм взаимодействия людей в виртуальной реальности. Однако будущие изменения могут позволить пользователям настраивать размер радиуса.

Если кто-то попытается вплотную подойти или телепортироваться в пределах чужого аватара, его движение будет прекращено. Тем не менее, Meta проработала механизм, который не позволит пользователям использовать свои границы, чтобы блокировать другим жителям метавселенной входы или заманивать их в ловушку.

Изменения вступают в силу через два месяца после того, как Horizon Worlds открылась для широкой публики после длительного периода бета-тестирования. За это время как минимум один пользователь пожаловался на то, что его аватар подвергся домогательствам незнакомца. Пользователь заявил, что в конечном счёте задействовал функцию блокировки, чтобы остановить преследователя.

Пузыри личного пространства являются стандартной опцией для давно существующих социальных платформ виртуальной реальности, таких как VRChat и Rec Room, хотя в этих сервисах пользователи могут изменить их размер или вовсе отключить. В некоторых играх, таких как QuiVR, где был зарегистрирован один из первых случаев сексуальных домогательств в виртуальной реальности, также реализованы специальные функции, которые позволяют пользователям отталкивать от себя нежелательный аватар.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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