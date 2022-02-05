СБУ ликвидировала "фабрику" фейковых аккаунтов, которой руководили из РоSSии

Следователями СБУ начато уголовное производство по статьям о государственной измене и нарушении неприкосновенности частной жизни.

В Житомирской области Служба безопасности Украины нейтрализовала кибергруппу, которая массово "производила" фейковые аккаунты по заказу из РоSSии. Через них представители страны-агрессора распространяли деструктивный антиукраинский контент, в том числе и манипулятивного характера, проводили информационные диверсии против государственной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По версии следствия, к противоправной деятельности причастны двое жителей Житомирщины. Они наладили серийную регистрацию фальшивых аккаунтов в соцсетях. Для этого злоумышленники использовали специальное ПО производства РФ .

Хакерская программа позволяла создавать виртуальные аккаунты без использования сервисов мобильной связи.

"Готовые" учетные записи они реализовывали своим роSSийским заказчикам через специализированные интернет-платформы. Деньги за это получали на свои электронные кошельки небанковских платежных систем, запрещенных в Украине.

На фейковых аккаунтах представители РФ "разгоняли" дезинформацию и провокационные материалы. Деструктивный контент был направлен на расшатывание внутриполитической обстановки в разных регионах Украины.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику со специальным программным обеспечением для массовой автоматизации создания аккаунтов, средств связи и т.д.

Следователями СБУ начато уголовное производство по статьям о государственной измене и нарушении неприкосновенности частной жизни.