СБУ ликвидировала "фабрику" фейковых аккаунтов, которой руководили из РоSSии

Следователями СБУ начато уголовное производство по статьям о государственной измене и нарушении неприкосновенности частной жизни.

СБУ ликвидировала "фабрику" фейковых аккаунтов, которой руководили из РоSSии
Фото: СБУ

В Житомирской области Служба безопасности Украины нейтрализовала кибергруппу, которая массово "производила" фейковые аккаунты по заказу из РоSSии. Через них представители страны-агрессора распространяли деструктивный антиукраинский контент, в том числе и манипулятивного характера, проводили информационные диверсии против государственной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, к противоправной деятельности причастны двое жителей Житомирщины. Они наладили серийную регистрацию фальшивых аккаунтов в соцсетях. Для этого злоумышленники использовали специальное ПО производства РФ.

Хакерская программа позволяла создавать виртуальные аккаунты без использования сервисов мобильной связи.

"Готовые" учетные записи они реализовывали своим роSSийским заказчикам через специализированные интернет-платформы. Деньги за это получали на свои электронные кошельки небанковских платежных систем, запрещенных в Украине.

На фейковых аккаунтах представители РФ "разгоняли" дезинформацию и провокационные материалы. Деструктивный контент был направлен на расшатывание внутриполитической обстановки в разных регионах Украины.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику со специальным программным обеспечением для массовой автоматизации создания аккаунтов, средств связи и т.д.

Следователями СБУ начато уголовное производство по статьям о государственной измене и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Напомним, вчера Служба безопасности Украины разоблачила сеть вражеских интернет-агентов, призывавших к захвату власти в Украине, работу которых координировали из РФ.

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