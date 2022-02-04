Рухнувшие акции Meta утащили за собой ценные бумаги Twitter, Snap и Pinterest

После объявления финансовых результатов Meta Platforms (ранее Facebook) четвёртого квартала 2021 года, курс акций компании упал более чем на четверть. На фоне этого резко снизилась стоимость ценных бумаг других соцсетей, поскольку финансовые результаты Meta усилили опасения инвесторов по поводу дальнейших перспектив роста отрасли.

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Согласно имеющимся данным, акции компании Snap (владеет сервисом Snapchat) потеряли в цене 20 %, достигнув самого низкого уровня с сентября 2020 года. С момента достижения пикового результата в сентябре прошлого года акции компании упали почти на 70 %. Тенденция к снижению стоимости ценных бумаг Snap наблюдается с момента публикации финансового отчёта за третий квартал прошлого года. Акции платформы Pinterest потеряли в цене 12 % и достигли самого низкого уровня с июля 2020 года. Стоимость ценных бумаг Twitter снизилась на 7,3 %.

Снижение произошло на фоне падения курса акций Meta, стоимость которых снизилась почти на 27 %. Этот показатель является крупнейшим дневным процентным падением курса за всю историю компании. Из-за обвала Meta потеряла более $240 млрд рыночной капитализации, а курс акций компании достиг самого низкого уровня с июля 2020 года.

Обвал последовал вслед за публикацией финансового отчёта Meta по итогам четвёртого квартала 2021 года. В нём было несколько негативных моментов, связанных с продолжающимся давлением со стороны новой политики конфиденциальности Apple и конкуренции с другими платформами, такими как TikTok. По мнению аналитиков, эти проблемы, вероятнее всего, повлияют на стоимость ценных бумаг всех компаний данного направления.



