YouTube заблокировал каналы с орбиты Медведчука и информационные площадки террористов "Л/ДНР"

Санкции СНБО против "Первого независимого" и UkrLive действуют с декабря 2021 года.

YouTube заблокировал каналы UkrLive и "Первый независимый", в отношении телевизионных версий которых с декабря прошлого года действуют санкции.

О блокировании в Facebook сообщила ведущая Диана Панченко.

По состоянию на 4 февраля найти на платформе YouTube каналы "Первого независимого" или UkrLive невозможно – их не выдает поиск. Однако каналы для продолжения вещания изменили адреса.

Кроме того, платформа YouTube заблокировала информационные площадки террористических "ДНР" и "ЛНР", сообщил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

Напомним, в декабре прошлого года президент своим указом ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны в отношении украинских телеканалов "Первый независимый" (ООО «Тайм Медиа») и UkrLive (ООО «Телепространство»).

Официально владельцем телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является народный депутат от ОПЗЖ, глава Комитета Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич. Неофициальным владельцем считают главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Эти каналы появились после того, как санкции были наложены на основные медиактивы Медведчука.

2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связанный с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK. После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на YouTube. Однако и оттуда они исчезли в апреле – платформа удалила эти каналы.

В связи с санкциями работники этих каналов решили на базе регионального львовского канала "Первый независимый" создать новый канал.