Хакеры атаковали нефтяные терминалы в портах Европы

В Европе ряд нефтяных компаний подверглись хакерской атаке. Об этом пишет bbc.com.

Среди пострадавших есть компания "Oiltanking" из Германии, "SEA-Invest" из Бельгии и "Evos" из Нидерландов.

В общей сложности пострадали десятки терминалов с хранением и транспортировкой нефти во всем мире, причем фирмы сообщают, что атаки произошли в выходные дни.

Издание отмечает, что ИТ-системы всех трех компаний вышли из строя или были серьезно повреждены.

Согласно информации бельгийской прокуратуры, кибератака на "SEA-Inves" затронула, в частности, крупнейший терминал компании в Атверпене.

В общей сложности пострадали все порты "SEA-Invest" в Европе и Африке. Компания работает над созданием резервной ИТ-системы.

Бельгийцам известно о кибератаках на другие компании, но расследование не установило, существует ли связь между атаками. Представитель "Evos" в Нидерландах сообщил, что атака затронула терминалы в Нидерландах, Бельгии и Мальте.

В "Oiltanking" сообщили, что компания была вынуждена работать с ограниченной мощностью. Инцидент расследовали, согласно одной из версий, компанию атаковала программа-требитель, через которую хакеры требуют выкуп.

"Дезинтеграция происходит из-за того, что напряжение в отношениях между Украиной и Россией остается высоким, а беспокойство из-за роста цен на энергоносители растет", - отмечает BBC.

В то же время, эксперты по кибербезопасности сомневаются, что многочисленные инциденты являются результатом скоординированных усилий по подрыву европейского энергетического сектора.

«Некоторые типы вредоносных программ собирают электронные письма и списки контактов и используют их для автоматической рассылки вредоносных вложений или ссылок, поэтому компании с общими подключениями могут иногда подвергаться быстрым атакам», – сказал аналитик компании в сфере кибербезопасности Emsisoft Бретт Кэллоу.

Еще одним объяснением может служить то, что все компании используют аналогичное программное обеспечение для операций, которое могло быть скомпрометировано хакерами.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не смогла стать участницей Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО, поскольку ее не поддержала одна из стран Европейского Союза, проголосовав против этого.

Кибератака на Украину в ночь с 13 на 14 января была самой мощной за последние четыре года. По результатам заседания СНБО 24 января сообщили, что пострадали 22 сайта органов государственной власти, шести из которых нанесли значительный ущерб. 70 сайтов отключили по указанию правоохранителей. Чувствительная информация потеряна не была.