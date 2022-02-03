СБУ разоблачила сеть интернет-агентов РФ, работавших "от Донбасса до Закарпатья"

Деструктивный контент репостили с роSSийских пропагандистских сайтов.

Служба безопасности Украины разоблачила сеть вражеских интернет-агентов, призывавших к захвату власти в Украине и работу которых координировали с РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Для проведения информационных диверсий злоумышленники развернули свои "ячейки" от Донбасса до Закарпатья и использовали десятки фейковых аккаунтов.

Деструктивный контент репостили с роSSийских пропагандистских сайтов и распространялись через соцсети, в том числе запрещенные в Украине.

Подрывную деятельность вражеской агентуры координировали представители спецслужб РФ. Из-за распространения провокационных призывов они пытались расшатывать внутриполитическую обстановку в разных регионах нашей страны.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации и средства связи с поличным.

В частности, в Мариуполе киберспециалисты СБУ разоблачили местного жителя, который через запрещенные соцсети агитировал за нарушение территориальной целостности Украины. Также злоумышленник призвал к агрессивной войне против нашей страны и популяризировал группировку боевиков ОРДЛО.

Кроме того, он подыскивал своих "поклонников" для их вербовки и привлечения к противоправной деятельности.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) и ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Кропивницком разоблачен представитель местной общественной организации, который через интернет призвал к захвату власти в Украине.

Также он пытался проводить подрывную деятельность среди жителей областного центра по дестабилизации внутренней обстановки в регионе.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.

На Закарпатье нейтрализована группа вражеских интернет-агентов. Ее организовали двое местных жителей. По заданию своих "кураторов" они распространяли агитацию по изменению границ территории нашего государства.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие публичных призывов к преступным действиям.

В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По разоблаченным фактам правонарушений продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Напомним, в сентябре прошлого года Служба безопасности Украины заявила о задержании пророSSийского пропагандиста, который летом 2020 года получил подозрение за сепаратизм, но все это время скрывался от следствия.

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