Киевлянина, угрожавшего судье в фейсбуке, приговорили к одному году лишения свободы

Обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

В поддержку публичного обвинения Деснянской окружной прокуратуры Киева суд объявил обвинительный приговор мужчине, который угрожал убийством судье из-за ее профессиональной деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Киева .

Установлено, что в сентябре 2021 года судья Деснянского райсуда Киева вынесла решение по гражданскому делу о взыскании денежных средств с 51-летнего киевлянина по иску Киевского городского центра занятости.

"Будучи не согласным с решением судьи и желая ей отомстить, мужчина направил в частные сообщения официальной страницы Деснянского районного суда города Киева в социальной сети Facebook сообщения с угрозами убийством указанной судьи", - говорится в сообщении.

Во время обыска места жительства мужчины правоохранители обнаружили технику, с которой он отправлял сообщения с угрозами.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся. Он был признан виновным в совершенном и получил наказание в виде 1 года лишения свободы с применением ст. 75 Уголовного кодекса и установлением испытательного срока 1 год.

Напомним, в декабре прошлого года полиция раскрыла покушение на убийство судьи Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области Олега Шишко, которому ранее повесили гранату на ворота гаража.