Киевлянина, угрожавшего судье в фейсбуке, приговорили к одному году лишения свободы
Обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся.
В поддержку публичного обвинения Деснянской окружной прокуратуры Киева суд объявил обвинительный приговор мужчине, который угрожал убийством судье из-за ее профессиональной деятельности.
Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Киева.
Установлено, что в сентябре 2021 года судья Деснянского райсуда Киева вынесла решение по гражданскому делу о взыскании денежных средств с 51-летнего киевлянина по иску Киевского городского центра занятости.
"Будучи не согласным с решением судьи и желая ей отомстить, мужчина направил в частные сообщения официальной страницы Деснянского районного суда города Киева в социальной сети Facebook сообщения с угрозами убийством указанной судьи", - говорится в сообщении.
Во время обыска места жительства мужчины правоохранители обнаружили технику, с которой он отправлял сообщения с угрозами.
В суде обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся. Он был признан виновным в совершенном и получил наказание в виде 1 года лишения свободы с применением ст. 75 Уголовного кодекса и установлением испытательного срока 1 год.
Напомним, в декабре прошлого года полиция раскрыла покушение на убийство судьи Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области Олега Шишко, которому ранее повесили гранату на ворота гаража.
В ноябре 2021 года в Киеве нашли мертвым бывшего судью Соломенского районного суда Сергея Зинченко, подозреваемого во взяточничестве.