СБУ заблокировала 121 кибератаку на украинские органы власти в январе

Расследование кибератаки 14 января продолжается.

СБУ заблокировала 121 кибератаку на украинские органы власти в январе
Фото: adviser.ru

В январе 2022 г. Служба безопасности Украины заблокировала более 120 кибератак на украинские органы власти. В течение месяца киберспециалисты СБУ проанализировали более 25 тысяч критических событий информационной безопасности.

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы. Основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) преимущественно были:

  • соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server); попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack); атаки на веб-приложения (Web App Attack); вредоносное программное обеспечение (Malware) и т.д.

В СБУ информируют, что расследование кибератаки на информационные системы органов государственной власти, которая произошла в ночь с 13 на 14 января 2022 года, продолжается. О его результатах СБУ сообщит отдельно.

Напомним, кибератака на Украину в ночь с 13 на 14 января была самой мощной за последние четыре года. По результатам заседания СНБО 24 января сообщили, что пострадали 22 сайта органов государственной власти, шести из которых был нанесен значительный ущерб. 70 сайтов отключили по указанию правоохранителей. Чувствительная информация потеряна не была.

В ночь на 26 января была осуществлена кибератака на официальный сайт Украины Ukraine.ua. В результате действий хакеров сайт был недоступен для пользователей в течение нескольких часов.

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