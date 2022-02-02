РоSSийский банк "Сбер" тестирует отключение от зарубежной IT-инфраструктуры

Один из крупнейших роSSийских банков, "Сбер", на прошлой неделе провел технологические учения по отключению от зарубежной IT-инфраструктуры. Тестирование состоялось на фоне сообщений о том, что США могут ограничить поставки в РоSSию новой электроники и отказа от поддержки имеющейся, если Москва начнет военную операцию против Украины.

Об этом сообщает роSSийское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники, информирует роSSийская служба Радио Свобода.

Государственный банк тестировал отключения от программ и электроники таких компаний, как Microsoft , Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel . При этом в IT-компаниях, а также в Сбере и других крупных роSSийских банках отказались комментировать информацию. В SAP сообщили, что не знают об учениях, а в Nvidia сказали, что "бизнес находится вне политики".

"Сбер" использует один из самых мощных в РоSSии суперкомпьютеров Christofari. Он работает на оборудовании американской Nvidia.

О том, что власти США предупредили производителей микроэлектроники о возможном запрете поставок в РоSSию в случае вторжения на территорию Украины, агентство Reuters сообщало в середине января. При этом ограничения могут относиться как к продукции, произведенной США , так и к изготовленной в других странах с применением американских технологий. Эти заявления вызвали беспокойство в роSSийском правительстве, утверждают источники "Коммерсанта".

Эксперты, с которыми говорили журналисты издания, считают, что бизнесу следует готовиться к необходимости перехода на продукцию роSSийских производителей электроники и софта.

"В связи с обострением внешнеполитической ситуации мы говорим уже не просто о необходимости импортозамещения, а о том, сколько времени на это остается", – заявил директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин.

Напомним, западные партнеры Украины неоднократно заявляли, что в случае нового нападения на Украину РоSSию ожидают "невиданные" санкции. Президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против Владимира Путина.