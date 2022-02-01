"Правила, которыми руководствуются все наши креаторы": Spotify обновила свою ковид-политику после бойкота музыкантов

 Spotify ответил на критику в отношении контента, содержащего обсуждение COVID-19. Это произошло после того, как ряд известных артистов заявили, что покинут платформу, если она продолжит транслировать творения комика Джо Рогана. В его подкасте были вводящие в заблуждение и неточные заявления о вакцинах и вирусе.

Произведения Нила Янга, между прочим, удалили.

Представители Spotify заявили, что добавляют рекомендацию по содержанию к любому эпизоду подкаста, который включает обсуждение COVID-19. Компания объявила, что рекомендации направят слушателей на специальный сайт, который будет включать в себя ссылки на надёжные источники. Кроме того, на самом сайте появился свод того, что можно публиковать. Если ваше произведение:

  • не распространяет мистификации о СПИД, ВИЧ, коронавирусе и других болезнях;
  • не содержит небывальщину о вакцинах;
  • не предлагает использовать альтернативные методы лечения (например, отбеливатели);
  • не подсказывает слушателям намеренно заразиться ковидом, чтобы поскорее получить антитела,

то вы сможете его опубликовать. В противном случае, ваш контент будет удалён.

«Это правила поведения, которыми руководствуются все наши креаторы — от тех, с кем мы работаем эксклюзивно, до тех, чья работа используется на нескольких платформах», — заявил генеральный директор и соучредитель Даниэль Эк.

Растущий список музыкантов и личностей, призывающих Spotify тщательнее относиться к распространению информации о ковиде, был начат музыкантами Нилом Янгом и Джони Митчелл. Они первые попросили удалить их музыку с платформы.

В конце января Нил Янг, откровенный сторонник безопасности и профилактики COVID-19, заявил, что не хочет, чтобы его музыка делила одну платформу с дезинформацией о вакцинах. «Я хочу, чтобы вы немедленно попросили Spotify СЕГОДНЯ удалить всю мою музыку с их платформы, — написал 76-летний музыкант в посте в понедельник. — У них может быть или Роган, или Янг. Не оба».

Под «Роганом» имелся в виду Джо Роган, ведущий подкаста The Joe Rogan Experience, который часто делал ложные и неточные заявления о вакцинах и коронавирусе. Ранее группа из более чем 250 учёных, врачей и медсестёр написала открытое письмо Spotify, в котором осудила платформу за предоставление места Рогану. Они призвали стриминговый сервис предупреждать своих слушателей о дезинформации.

Потом к нему присоединилась и музыкантка Джони Митчелл. «Безответственные люди распространяют ложь, которая стоит остальным жизни, — написала канадская певица в заявлении, размещённом на её веб-сайте. — Я солидарна с Нилом Янгом и мировым научным и медицинским сообществом в этом вопросе».

Среди остальных деятелей культуры, призвавших Spotify удалить их произведения, были Нильс Лофгрен, который был частью E Street Band Брюса Спрингина и Crazy Horse, и Брене Браун, создательница подкастов Unlocking Us и Dare to Lead. Кроме того, о своём несогласии с политикой платформы заявили Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские. У них есть договорённость со Spotify о выпуске эксклюзивного подкаста, пара осудила сервис из-за «безудержной ложной и искажённой информации».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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