Сайт об украинских ИТ-компаниях и стартапах претерпел масштабное обновление

Министерство цифровой трансформации с партнерами обновило портал об украинских стартапах и ИТ-компаниях Ukrainian Tech Ecosystem Overview.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, сайт запустили два года назад. Он давал возможность украинцам получать необходимую информацию об ИТ-рынке Украины. Теперь портал обновили и дополнили.

"Платформой уже активно пользуются как международные инвесторы, так и основатели стартапов из США и всего мира. Она помогает более эффективно взаимодействовать и развиваться всем участникам IT-экосистемы", - говорят в Минцифре. – Ukrainian Tech Ecosystem Overview является общим проектом технологического рынка Украины при активной поддержке Минцифры. Данное обновление произошло благодаря поддержке компании Genesis".

На обновленном сайте можно:

проанализировать IT-компании по географии офисов, количеству работников, типам инвесторов и т.п.;

узнать информацию об сообществах, инвесторах, образовательных учреждениях, коворкингах, а также о компаниях, способствующих развитию IT-образования.

В Министерстве сообщили: если на Ukrainian Tech Ecosystem Overview еще нет информации о компании или она нуждается в уточнении, необходимо обратиться на почту contact@techecosystem.gov.ua.

Как мы уже писали, по прогнозам аналитиков, в 2022 году ИТ-сфера будет одной из наиболее динамичных сфер украинской экономики.

В августе 2021 года представитель Украинского фонда стартапов вошел в состав рабочей группы по вопросам инновационного развития экономики.