Сайт об украинских ИТ-компаниях и стартапах претерпел масштабное обновление
Ukrainian Tech Ecosystem Overview позволит активнее развиваться отечественному ИТ-рынку и выходить на международный уровень.
Министерство цифровой трансформации с партнерами обновило портал об украинских стартапах и ИТ-компаниях Ukrainian Tech Ecosystem Overview.
Как сообщает пресс-служба Минцифры, сайт запустили два года назад. Он давал возможность украинцам получать необходимую информацию об ИТ-рынке Украины. Теперь портал обновили и дополнили.
"Платформой уже активно пользуются как международные инвесторы, так и основатели стартапов из США и всего мира. Она помогает более эффективно взаимодействовать и развиваться всем участникам IT-экосистемы", - говорят в Минцифре. – Ukrainian Tech Ecosystem Overview является общим проектом технологического рынка Украины при активной поддержке Минцифры. Данное обновление произошло благодаря поддержке компании Genesis".
На обновленном сайте можно:
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проанализировать IT-компании по географии офисов, количеству работников, типам инвесторов и т.п.;
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узнать информацию об сообществах, инвесторах, образовательных учреждениях, коворкингах, а также о компаниях, способствующих развитию IT-образования.
В Министерстве сообщили: если на Ukrainian Tech Ecosystem Overview еще нет информации о компании или она нуждается в уточнении, необходимо обратиться на почту contact@techecosystem.gov.ua.
Как мы уже писали, по прогнозам аналитиков, в 2022 году ИТ-сфера будет одной из наиболее динамичных сфер украинской экономики.
В августе 2021 года представитель Украинского фонда стартапов вошел в состав рабочей группы по вопросам инновационного развития экономики.