Платформа Pinterest позволит «примерять» с помощью дополненной реальности мебель из популярных магазинов

Популярная платформа Pinterest, предназначенная для обмена «визуальными»» идеями и продвижения товаров, готовится добавить в своё приложение функцию Try On for Home Decor, позволяющую с помощью систем дополненной реальности увидеть, как именно будет выглядеть та или иная мебель из популярных в мире магазинов вроде Crate & Barrel, CB2, Walmart, West Elm и Wayfair в привычном интерьере.

Источник: Pinterest

Хотя идея не особенно нова, функция позволит сделать процесс покупок в приложении более удобным. Судя по анонсу компании, пользователи смогут использовать в её приложении функцию Lens для «примерки» более 80 000 образцов из числа тех, что можно приобрести на площадке. Если мебель понравится, можно будет перейти на сайт продавца и завершить процесс покупки.

Нечто подобное уже использовалось ранее — например, приложение IKEA позволяет «встроить» виртуальную мебель в интерьер ещё с 2013 года, продемонстрировать размещение и даже работу своих товаров в доме предлагают компании вроде Target, Amazon, Shopify и Etsy.

Тем не менее, Pinterest является очень популярной платформой и потенциальные покупатели только выиграют от того, что доступный для виртуальной расстановки ассортимент расширится на десятки тысяч экземпляров мебели. Пока функция недоступна, но скоро у изображений товаров, для которых доступна AR-примерка, появятся соответствующие иконки. Даже если прибрести точно такую же мебель в своём регионе невозможно, с помощью простых приложений вроде Google Lens позже можно будет подобрать похожие варианты.