Twitter оспорил в суде требование Германии передавать полиции данные пользователей и удалять незаконный контент

Twitter решил оспорить в судебном порядке правило, вступающее в силу в Германии с первого февраля. Оно обязывает социальные сети немедленно блокировать или удалять незаконный контент и сообщать полиции о совершении пользователями уголовных преступлений.

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Иск, поданный в административный суд Кёльна, оспаривает положение из расширенных правил Германии по борьбе с разжиганием ненависти, которое, по словам Twitter , позволяет передавать данные пользователей правоохранителям до того, как будет доказан факт совершения преступления. Facebook и Google подали аналогичные иски летом 2021 года.

«Мы обеспокоены тем, что закон предусматривает серьёзное посягательство на основные права граждан, — заявил представитель Twitter . — В частности, мы обеспокоены тем, что обязательство активно делиться данными о пользователях с правоохранительными органами вынуждает частные компании брать на себя роль прокуроров, сообщая правоохранителям личные данные клиентов даже при отсутствии противоправных действий».

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В начале 2018 года в Германии был принят закон о борьбе с разжиганием ненависти, согласно которому социальные платформы, такие как YouTube, Facebook и Twitter , несут ответственность за контроль и удаление токсичного контента. Закон, который также требует от соцсетей публиковать регулярные отчёты о его соблюдении, подвергся критике как неэффективный. В мае прошлого года немецкое правительство приняло правки, ужесточающие закон и расширяющие его применение.

По словам властей Германии, новый регламент призван помочь правоохранительным органам страны более эффективно бороться с правым экстремизмом и разжиганием ненависти в Сети.



