Twitter оспорил в суде требование Германии передавать полиции данные пользователей и удалять незаконный контент

Twitter оспорил в суде требование Германии передавать полиции данные пользователей и удалять незаконный контент

Twitter решил оспорить в судебном порядке правило, вступающее в силу в Германии с первого февраля. Оно обязывает социальные сети немедленно блокировать или удалять незаконный контент и сообщать полиции о совершении пользователями уголовных преступлений.

Источник изображения: Reuters/Stephen Lam

Иск, поданный в административный суд Кёльна, оспаривает положение из расширенных правил Германии по борьбе с разжиганием ненависти, которое, по словам Twitter, позволяет передавать данные пользователей правоохранителям до того, как будет доказан факт совершения преступления. Facebook и Google подали аналогичные иски летом 2021 года.

«Мы обеспокоены тем, что закон предусматривает серьёзное посягательство на основные права граждан, — заявил представитель Twitter. — В частности, мы обеспокоены тем, что обязательство активно делиться данными о пользователях с правоохранительными органами вынуждает частные компании брать на себя роль прокуроров, сообщая правоохранителям личные данные клиентов даже при отсутствии противоправных действий».

Twitter оспорил в суде требование Германии передавать полиции данные пользователей и удалять незаконный контент

Источник изображения: Reuters/Dado Ruvic

В начале 2018 года в Германии был принят закон о борьбе с разжиганием ненависти, согласно которому социальные платформы, такие как YouTube, Facebook и Twitter, несут ответственность за контроль и удаление токсичного контента. Закон, который также требует от соцсетей публиковать регулярные отчёты о его соблюдении, подвергся критике как неэффективный. В мае прошлого года немецкое правительство приняло правки, ужесточающие закон и расширяющие его применение.

По словам властей Германии, новый регламент призван помочь правоохранительным органам страны более эффективно бороться с правым экстремизмом и разжиганием ненависти в Сети.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине вырастут тарифы на интернет: провайдеры назвали новые ценыВ Украине вырастут тарифы на интернет: провайдеры назвали новые цены
Белорусские "киберпартизаны" взломали сервер железной дороги, чтобы не пустить роSSийские войска в странуБелорусские "киберпартизаны" взломали сервер железной дороги, чтобы не пустить роSSийские войска в страну
В Украине продолжаются кибератаки: хакеры рассылают вирусы с почтовых серверов судовВ Украине продолжаются кибератаки: хакеры рассылают вирусы с почтовых серверов судов
Гендиректор YouTube рассказала, что платформа будет развиваться по направлениям NFT и Web3Гендиректор YouTube рассказала, что платформа будет развиваться по направлениям NFT и Web3
МИД заявил о кибератаке на официальный сайт УкраиныМИД заявил о кибератаке на официальный сайт Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Собранные данные о кибератаке указывают на причастность роSSийских хакерских группировок – заседание СНБОСобранные данные о кибератаке указывают на причастность роSSийских хакерских группировок – заседание СНБО
Twitter объявила об отставке двух топ-менеджеров по безопасностиTwitter объявила об отставке двух топ-менеджеров по безопасности
В Twitter появились NFT-аватары — они шестиугольной формыВ Twitter появились NFT-аватары — они шестиугольной формы
Возможность записи звука в Twitter Spaces стала доступна всемВозможность записи звука в Twitter Spaces стала доступна всем
Бывший глава Twitter создал фонд поддержки разработчиков биткоинаБывший глава Twitter создал фонд поддержки разработчиков биткоина
Киберполицейский с Волыни задержан за требование денег у вебкам-моделейКиберполицейский с Волыни задержан за требование денег у вебкам-моделей
Google закрыл доступ к некоторым файлам на "Диске": какой контент запретилиGoogle закрыл доступ к некоторым файлам на "Диске": какой контент запретили
Facebook и Telegram выплатили РоSSии штрафы из-за контента о "несанкционированных акциях"Facebook и Telegram выплатили РоSSии штрафы из-за контента о "несанкционированных акциях"
Уязвимости в миллиардах модулей Wi-Fi и Bluetooth позволяют красть пароли и данныеУязвимости в миллиардах модулей Wi-Fi и Bluetooth позволяют красть пароли и данные
Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии и объявили от его имени о легализации биткоинаХакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии и объявили от его имени о легализации биткоина
Последние новости
Подгружаем последние новости