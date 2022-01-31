NFT-маркетплейс OpenSea возместил почти $2 миллиона пользователям из-за ошибки сервиса

OpenSea возместил почти $2 миллиона пользователям, пострадавшим из-за ошибки, произошедшей в работе сервиса. NFT-токены коллекционеров были проданы по заниженным ценам. Об этом пишет Bloomberg.

NFT-маркетплейс OpenSea возместил почти $2 миллиона пользователям из-за ошибки сервиса

Платформа выплатила пользователям компенсацию в 750 ETH ($1,9 млн, по курсу на утро 31 января).

О том, что в работе сервиса произошел сбой, сообщил один из учредителей компании — некоторые NFT можно было покупать по старым ценам, которые часто были значительно ниже актуальных.

В компании подчеркнули, что активно взаимодействуют с пострадавшими и возмещают потери.

В начале года OpenSea привлек $300 млн инвестиций. После этого оценка маркетплейса превысила $13,3 млрд, а его учредители стали первыми NFT-миллиардерами.

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