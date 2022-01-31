За прошлый год мошенники в соцсетях обманули американцев на $770 миллионов

За 2021 год 95?000 американцев заявили, что потеряли деньги из-за мошенничества в соцсетях, согласно отчету Федеральной торговой комиссии США (FTC), сообщает Investopedia. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году;

Фото: popeins.com

FTC сообщает, что $770 млн, которые были потеряны из-за мошенничества в соцсетях, составляют 26% от общего объема потерь из-за мошенничества в 2021. По оценке комиссии, только 4,8% жертв мошенничеств докладывают о них.

Мошенничества по категориям

По объему потерянных средств лидируют мошенничества с инвестициями. Большинство из них связано с предложениями инвестировать в несуществующие цифровые активы. Конечно, оплату такие мошенники также принимают в криптовалютах.

Второй по доходности тип мошенничества — «романтические» аферы. Более трети из тех, кто потерял деньги из-за этого мошенничества, заявили, что все началось с фейсбука или Instagram. Такие аферы часто начинаются с заявки в друзья, быстро перерастающей в отношения. Вскоре после этого мошенники начинают просить о деньгах.

По количеству жертв, однако, лидируют мошенничества с интернет-покупками. Пользователи заказывали продукт, который они увидели в социальных сетях, но он никогда не приходит.

В целом эти три типа ответственны за более чем 70% потерь от мошенничеств в социальных сетях.

Напомним

С начала пандемии коронавируса мировой уровень киберпреступности вырос на 600%. Люди массово переходили на отдаленную работу, становясь жертвами киберпреступников. Хакеры получали доступ одновременно и к личному компьютеру, и компании работника.

Атаки хакеров становятся все более изощренными и частыми. В отчете Fortinet 2021 Global Threat Landscape Report говорится о 10-кратном росте количества программ-вымогателей за последний год.

В течение 2021 года хакеры активно использовали уязвимости решений Microsoft : Office, Windows 7, Windows 10, Edge, Internet Explorer, Windows Server 2008.