Китайский интернет-гигант начал принимать цифровой юань

Китайская компания по доставке еды Meituan разрешила своим пользователям расплачиваться цифровым юанем и пообещала за это бонусы, сообщает CNBC.

Китайский интернет-гигант начал принимать цифровой юань
Фото: panbeta.com

Пользователи могут загрузить криптокошелек для цифрового юаня e-CNY, и связать его со своим приложением Meituan. После этого они могут использовать цифровую валюту для оплаты всего: от билетов в кино до такси и отелей.

Оплачивая услуги с помощью цифрового юаня, пользователи будут получать кэшбек. Эта бонусная программа может способствовать более широкому распространению валюты.

У Meituan более 660 млн пользователей. Компания является одним из лидеров на рынке доставки еды в Китае. Кроме того, она предоставляет клиентам доступ ко многим другим онлайн-сервисам, как, например, бронирование отелей.

Контекст

Китай — одни из лидеров в разработке цифровой валюты центральных банков (CBDC). Он начал разрабатывать национальную цифровую валюту в сентябре 2019 года.

За вторую половину 2021 года объем транзакций в цифровом юане превысил $8,3 миллиарда. Однако это значительно меньше, чем у его частных конкурентов — приложений Alipay и WeChat Pay.

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