Франция всё-таки оштрафует Google на €100 млн из-за файлов cookie

Франция всё-таки оштрафует Google на €100 млн из-за файлов cookie

Государственный совет Франции (Conseil d'Etat), исполняющий в стране роль верховного суда по административным делам, оставил в силе решение профильного регулятора, согласно которому Google должна подвергнуться штрафу в размере €100 млн за нарушения, связанные с политикой использования файлов cookie.

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Согласно заявлению Госсовета, штраф, наложенный Национальной комиссией по вопросам информационных прав и свобод (CNIL), соразмерен правонарушению. «В этой связи Государственный совет отклоняет запрос Google об аннулировании санкции», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в начале января стало известно, что CNIL оштрафовал компании Google и Meta Platforms за нарушения, связанные с файлами cookie. Согласно действующему в стране законодательству, веб-сервисы обязаны не только предупреждать посетителей сайтов об использовании ресурсами файлов cookie, но и предоставлять им возможность отказаться от слежения данным способом. Помимо наложения штрафных санкций, обеим компаниям было предписано устранить нарушения в трёхмесячный срок. В противном случае размеры штрафных санкций будут увеличиваться из расчёта €100 тыс. за каждый день просрочки: пользователям должен быть предложен простой способ отказаться от использования файлов cookie.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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