В Украине вырастут тарифы на интернет: провайдеры назвали новые цены

Интернет-провайдеры в Украине начали поднимать тарифы на свои услуги. Месячная плата за домашний интернет в течение 2022 года вырастет у абонентов по всей стране. Главная причина – повышение расходов на кабели и подорожание энергоносителей.

Дело в том, что кабеля не производят в Украине, а при ввозе в страну за них требуется оплатить дополнительную госпошлину.

По словам директора интернет-провайдера NetAssint Максимая Тульева, если ситуация не изменится в ближайшее время, то стоит ожидать повышения цен на интернет на 20%. Это значит, что в 2022 году тариф на 100 Мбит/с достигнет 300 гривен в месяц.

Дороже всего интернет будет обходиться жителям сельской местности и городских частных секторов. Из-за высокого уровня конкуренции пользователи, которые живут в многоквартирных домах в крупных городах, повышение ежемесячной платы особо не ощутят.

В Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) также объяснили, что тарифы на интернет большинство провайдеров не повышали последние несколько лет. Чтобы им как-то существовать и модернизироваться, выплачивать сотрудникам зарплаты, платить налоги, им нужно поднять тарифы.

Ранее сообщалось, что Киевстар с 1 февраля обновляет тарифные планы с интернетом.