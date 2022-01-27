СМИ: Facebook сворачивает криптовалютный проект и продаёт технологические активы

СМИ: Facebook сворачивает криптовалютный проект и продаёт технологические активы

Некоммерческая организация Diem Association, (прежнее название — Libra Association), созданная по инициативе Meta (прежнее название — Facebook) для запуска и управления криптовалютными проектами, сворачивает свою деятельность и продаёт технологии калифорнийской Silvergate Capital Corp примерно за $200 млн. Об этом сообщил ресурс Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник, знакомый с обстоятельствами дела.

Источник изображения: Dado Ruvic / Reuters

Meta объявила о планах по запуску криптовалюты Libra в июне 2019 года, намереваясь расширить свою деятельность в сфере электронной коммерции, основанной на блокчейне.

Однако проект сразу же столкнулся с противодействием со стороны политиков во всем мире, высказывающих опасения по поводу того, что он может подорвать контроль государств над денежной системой, способствовать преступности и нанести ущерб конфиденциальности пользователей.

В связи с этим Facebook решила дистанцироваться от проекта, переименовав цифровую монету в Diem, и сосредоточиться на её внедрении в первую очередь в Соединённых Штатах, объявив о запуске стейблкоина с привязкой к доллару США.

Но это не спасло проект от продолжающегося прессинга регулирующих органов, которые начали оказывать давление и на партнёров Facebook, в частности, на Silvergate. Ещё один удар по по планам компании нанёс уход исполнительного директора Facebook по финансовым технологиям Дэвида Маркуса (David Marcus), курировавшего ход программы по запуску Diem.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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