МИД заявил о кибератаке на официальный сайт Украины

Работа сайта возобновлена, но проблемы с доступом пока возможны.

В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua была осуществлена кибератака. В результате действий хакеров он был недоступен для пользователей в течение нескольких часов.

По состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновлен, но работа по противодействию последствиям кибернападения продолжается, сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.

"Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу", – сказано в сообщении.

Напомним, в мае 2018 года Кабмин одобрил разработанный совместно с экспертами бренд Ukraine NOW UA для улучшения имиджа нашей страны в мире.

Официальный сайт Украины Ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года. Это портал для иностранной аудитории о настоящей современной Украине – креативной, динамичной, инновационной, стране разнообразия и чарующей природы, стране свободы и достоинства, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего.

Сегодня сайт Ukraine.ua говорит на семи иностранных языках: английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите. Это помогает представить современную Украину миллиардам людей во всем мире.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января была осуществлена самая мощная кибератака в Украине за последние четыре года.

По результатам заседания СНБО 24 января сообщили, что пострадали 22 сайта органов государственной власти, шести из которых был нанесен значительный ущерб. 70 сайтов отключили по указанию правоохранителей. Чувствительная информация потеряна не была.