МИД заявил о кибератаке на официальный сайт Украины

Работа сайта возобновлена, но проблемы с доступом пока возможны.

МИД заявил о кибератаке на официальный сайт Украины
Фото: president.gov.ua

В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua была осуществлена кибератака. В результате действий хакеров он был недоступен для пользователей в течение нескольких часов.

По состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновлен, но работа по противодействию последствиям кибернападения продолжается, сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.

"Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу", – сказано в сообщении.

Напомним, в мае 2018 года Кабмин одобрил разработанный совместно с экспертами бренд Ukraine NOW UA для улучшения имиджа нашей страны в мире.

Официальный сайт Украины Ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года. Это портал для иностранной аудитории о настоящей современной Украине – креативной, динамичной, инновационной, стране разнообразия и чарующей природы, стране свободы и достоинства, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего.

Сегодня сайт Ukraine.ua говорит на семи иностранных языках: английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите. Это помогает представить современную Украину миллиардам людей во всем мире.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января была осуществлена самая мощная кибератака в Украине за последние четыре года.

По результатам заседания СНБО 24 января сообщили, что пострадали 22 сайта органов государственной власти, шести из которых был нанесен значительный ущерб. 70 сайтов отключили по указанию правоохранителей. Чувствительная информация потеряна не была.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Instagram запускает платную подпискуInstagram запускает платную подписку
Белорусские "киберпартизаны" взломали сервер железной дороги, чтобы не пустить роSSийские войска в странуБелорусские "киберпартизаны" взломали сервер железной дороги, чтобы не пустить роSSийские войска в страну
В Twitter появились NFT-аватары — они шестиугольной формыВ Twitter появились NFT-аватары — они шестиугольной формы
Twitter объявила об отставке двух топ-менеджеров по безопасностиTwitter объявила об отставке двух топ-менеджеров по безопасности
В сети продают базу данных 2 млн украинцев якобы из "Дии". Минцифры выясняет ситуациюВ сети продают базу данных 2 млн украинцев якобы из "Дии". Минцифры выясняет ситуацию
Блок рекламы


Похожие новости
Собранные данные о кибератаке указывают на причастность роSSийских хакерских группировок – заседание СНБОСобранные данные о кибератаке указывают на причастность роSSийских хакерских группировок – заседание СНБО
Госспецсвязи подтвердила версию Microsoft в отношении кибератаки на правительственные сайтыГосспецсвязи подтвердила версию Microsoft в отношении кибератаки на правительственные сайты
Возобновлена работа 95% сайтов, пострадавших во время кибератаки, - СБУВозобновлена работа 95% сайтов, пострадавших во время кибератаки, - СБУ
Microsoft прокомментировала атаку на украинские правительственные сайтыMicrosoft прокомментировала атаку на украинские правительственные сайты
Хакерская атака на правительственные сайты оказалась сложнее, чем просто модификация стартовой страницыХакерская атака на правительственные сайты оказалась сложнее, чем просто модификация стартовой страницы
СБУ заявила о ликвидации незаконной криптофермы в ОдессеСБУ заявила о ликвидации незаконной криптофермы в Одессе
Microsoft обнаружила «деструктивное вредоносное ПО» в кибератаке на УкраинуMicrosoft обнаружила «деструктивное вредоносное ПО» в кибератаке на Украину
Кибератака на правительственные сайты: Госспецсвязи опровергло повреждение реестра с данными автовладельцевКибератака на правительственные сайты: Госспецсвязи опровергло повреждение реестра с данными автовладельцев
Все доказательства указывают на то, что за кибератакой на украинские правительственные сайты стоит РоSSия - МинцифрыВсе доказательства указывают на то, что за кибератакой на украинские правительственные сайты стоит РоSSия - Минцифры
За атакой на правительственные сайты стоят хакеры, связанные с разведкой Беларуси, – СНБОЗа атакой на правительственные сайты стоят хакеры, связанные с разведкой Беларуси, – СНБО
Последние новости
Подгружаем последние новости