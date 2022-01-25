Собранные данные о кибератаке указывают на причастность роSSийских хакерских группировок – заседание СНБО

Во время кибератаки в ночь с 13 на 14 января пострадали 22 сайта органов государственной власти, шести из которых нанесли значительный ущерб. 70 сайтов отключили по указанию правоохранителей. Чувствительная информация потеряна не была.

Особенностью кибератаки является то, что все сайты построены на одной системе управления. Отрабатывается три версии нападения: атака на цепочку поставок и эксплуатацию нескольких уязвимостей, сообщили по результатам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Злоумышленники сменили главные страницы сайтов, а доступ – ограничили. Собранные данные указывают на причастность роSSийских хакерских группировок. Атака имела деструктивную составляющую, ведь распространяются данные об утечке персональных данных. Эта информация не подтверждена.

Для предотвращения дальнейших атак планируют ввести должность офицеров по киберзащите на стратегических предприятиях и в государственных органах.

Напомним, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака на Украине за последние четыре года.