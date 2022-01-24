Киберполиция отрицает утечку персональных данных украинцев из “Дії”

Информацию об утечке в полиции назвали элементом гибридной войны и попыткой дестабилизировать ситуацию в государстве.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заявляет, что информация о злом портала "Дія" не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Нацполиции.

Правоохранители обратили внимание, что информация о возможной утечке данных из портала "Дія" начала распространяться после того, как в сети Интернет пользователь на одном из форумов опубликовал объявление о продаже базы данных.

"Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, состоявшейся ночью с 13 на 14 января. Впрочем, информация о злом портала «Дія» не соответствует действительности", - сказано в заявлении.

"Подобные информационные фейки не что иное как элемент гибридной войны и попытка дестабилизировать ситуацию в государстве", - сообщили в полиции.

В заявлении сообщается, что Киберполиция, Госспецсвязи и СБУ объединили усилия и вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки. А для надлежащего реагирования на подобные ситуации организован постоянный мониторинг фактов продаж баз с любых ресурсов.

Вчера в сети выставили на продажу за 15 тысяч долларов пакет данных объемом в несколько гигабайт. Анонимный продавец утверждает, что в нем содержатся персональные данные 2 млн украинцев, происходящих из портала "Дія".

В ночь с 13 на 14 января произошла одна из самых масштабных за последние четыре года хакерских атак на правительственные сайты Украины. В результате излома пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти.