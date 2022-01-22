Twitter объявила об отставке двух топ-менеджеров по безопасности

Twitter объявила об отставке двух топ-менеджеров по безопасности

Twitter объявила об уходе главы службы безопасности Пейтера Затко (Peiter Zatko) из компании. В ближайшие недели также уйдёт директор по вопросам информационной безопасности Ринки Сетхи (Rinki Sethi).

Источник изображения: Edar / pixabay.com

Существенные кадровые перестановки в Twitter начались после того, как в ноябре компанию покинул её глава и сооснователь Джек Дорси (Jack Dorsey). Его пост занял бывший замглавы Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal), который практически сразу после вступления в должность начал реорганизацию в руководстве.

Компания не уточнила, был ли уход двух топ-менеджеров добровольным. В 2020 году главой службы безопасности Twitter стал Пейтер Затко, знаменитый хакер, известный под псевдонимом Mudge. Назначение произошло после инцидента, в ходе которого злоумышленники воспользовались уязвимостью систем платформы и начали публиковать твиты в подтверждённых учётных записях известных людей, включая бывшего главу Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и главу Tesla Илона Маска (Elon Musk).

Первой об уходе господина Затко и предстоящей отставке Ринки Сетхи с поста директора по информационной безопасности сообщило издание New York Times. Теперь информация подтверждена официальным источником. Журналистам не удалось связаться с господами Затко и Сетхи для комментариев.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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