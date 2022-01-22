Информация о продаже данных украинцев из "Дии" является элементом гибридной войны, – Минцифры

Украинцев просят не поддаваться панике: все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах.

Информация о продаже данных украинцев из "Дии" является элементом гибридной войны, – Минцифры
Фото: adviser.ru

Объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки является провокацией и продолжением гибридной войны.

Так Министерство цифровой трансформации Украины прокомментировало информацию о продаже персональных данных 2 млн украинцев якобы из "Дии" за 15 тысяч долларов.

"Украина продолжает защищаться в гибридной войне. Основная цель врага - подорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о «сливе» данных украинцев. Об этом неделю назад уже сообщал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с минувших выходных в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных якобы полученных в ходе кибератаки, состоявшейся с 13 на 14 января. В частности, много объявлений касается продажи базы данных "Дии".

“Такие объявления преследуют целью не только запугать общество. А еще и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора", – заявили в Минцифры.

Министерство напоминает, что пользователями мобильного приложения "Дия" являются 13,5 млн украинцев. Оно не хранит персональные данные, а только отражает то, что хранится о них в соответствующих государственных реестрах. "Посетителями портала "Дия" являются более 13 млн украинцев, а не 2 млн, как отмечается в объявлениях", - добавило министерство.

Украинцев просят не поддаваться панике: все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. "А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, являются аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года", - говорят в Минцифры.

"Сейчас украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника", - добавила пресс-служба.

Напомним, разработчик приложения "Джура" Владимир Пасика написал, что данные из "Дии" якобы выложили на один из форумов: "выглядит так, что либо кто-то из бывших работников стащил проект, либо все вынесли во время последней атаки".

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